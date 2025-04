Startschuss für das Projekt “72 Stunden ohne Kompromiss”

Jugendliche engagieren sich in gemeinnützigen Projekten

Von: luk

Bozen – Am Mittwoch, den 2. April 2025, fiel der Startschuss für “72 Stunden ohne Kompromiss”. Bis zum 5. April werden sich Jugendliche ab 14 Jahren in vielfältigen gemeinnützigen Projekten engagieren, um einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Die Auftaktveranstaltung fand auf dem Silvius-Magnago-Platz in Bozen statt, wo die Jugendlichen ihre Aufgaben entgegennahmen. In den kommenden drei Tagen werden sie gemeinnützige Projekte in verschiedenen Gemeinden umsetzen. „Die Teilnehmenden wissen im Vorfeld nicht, welche Aufgaben sie erwarten und wo sie im Einsatz sein werden. Die Jugendlichen werden jetzt mit Kreativität, Teamgeist und Engagement die Herausforderungen meistern und damit Gutes für andere tun”, erklärt Elisa Plaikner, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

Diese eröffnete – gemeinsam mit Sara Burger, Vorstandsmitglied des Südtiroler Jugendrings (SJR), sowie Daniel Donner, Dienststellenleiter der youngCaritas, – die Veranstaltung feierlich. “Euer Einsatz in den nächsten 72 Stunden zeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Nutzt diese Zeit, um anderen zu helfen, und auch um persönlich zu wachsen,” betonte Sara Burger in ihrer Ansprache die Bedeutung sozialen Engagements. Auch Daniel Donner richtete motivierende Worte an die Jugendlichen und hob die Wichtigkeit solidarischen Handelns hervor.

Die Aufgaben sind vielseitig: Die Jugendlichen gestalten Tagesstätten um, organisieren Feste in Altersheimen, verschönern Außenbereiche und vieles mehr. Unterstützung bei der Materialbeschaffung erhalten sie unter anderem über die Radiosender Südtirol1 und Radio Tirol, die während der gesamten Projektzeit live von den Aktivitäten berichten.

Organisiert wird das Projekt gemeinsam von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ), youngCaritas und dem Südtiroler Jugendring (SJR). Unterstützt wird es vom Amt für Jugendarbeit und der Stiftung Südtiroler Sparkasse.