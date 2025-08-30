Stellantis ruft in den USA fast 220.000 Fahrzeuge zurück

Von: APA/Reuters

Stellantis ruft Behördenangaben zufolge in den USA fast 220.000 Fahrzeuge der Modelle Ram ProMaster und Dodge Journey zurück. Bei dem Lieferwagen und dem SUV gebe es Schwierigkeiten mit der Rückfahrkamera, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Samstag zur Begründung mit. Durch die Probleme könne die Sicht nach hinten beeinträchtigt werden. Betroffen seien 219.577 Fahrzeuge.

Zu dem italienisch-französischen Konzern gehören neben den US-Marken Chrysler, Dodge und Ram auch die europäischen Hersteller Opel, Peugeot, Citroën und Fiat.