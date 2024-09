Stellantis ruft weltweit rund 1,5 Millionen Fahrzeuge zurück

Von: APA/Reuters

Der französisch-italienische Autobauer Stellantis ruft weltweit 1,46 Millionen Fahrzeuge zurück. Grund sei ein Softwarefehler im Antiblockiersystem, der das Risiko eines Unfalls erhöhen könne, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Der Rückruf umfasse fast 1,23 Millionen Ram 1500 Trucks der Modelljahre 2019 und 2021 bis 2024 in den USA sowie rund 159.000 Fahrzeuge in Kanada, 13.000 in Mexiko und 61.000 außerhalb Nordamerikas.

Nach Angaben der US-Behörde NHSA kann ein Softwarefehler dazu führen, dass das Steuermodul des Antiblockiersystems die elektronische Stabilitätskontrolle deaktiviert. Laut Stellantis sind keine Verletzungen oder Unfälle im Zusammenhang mit dem Fehler bekannt.