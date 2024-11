Störung bei Zahlkarten noch nicht behoben – auch Südtirol betroffen

Von: mk

Bozen – Die seit gestern italienweit aufgetretenen Störungen bei der Annahme von Zahlkarten sowohl bei Bargeldabhebungen und bei POS-Zahlungen dauern auch heute noch an.

Auch Südtiroler Banken sind von den Problemen betroffen. Die Sparkasse empfiehlt ihren Kundinnen und Kunden etwa, eine Kreditkarte zu verwenden, falls sie eine solche besitzen.

Zudem wird die Sparkasse die Gebühren für die heute (und jedenfalls bis zur Behebung der technischen Probleme) am Schalter getätigten Bargeldabhebungen den Kundinnen und Kunden rückerstatten.

Die Sparkasse betont, dass sie die Situation, für die sie nicht verantwortlich ist, aufmerksam und fortlaufend verfolge und zuversichtlich für eine baldige Lösung sei.

Der Karten-Dienstleisters Nexi teilt in einer Presseaussendung unterdessen mit, dass der Fehler, den der Zahlungsdienstleister Worldline gestern gemeldet hat, noch nicht behoben sei. Der Vorfall hat zu erheblichen Störungen bei verschiedenen Banken in Europa, insbesondere in Italien, geführt.

Worldline habe laut Nexi mitgeteilt, dass man derzeit nach möglichen alternativen Lösungen suche, um die Dienste wiederherzustellen, während die beschädigte Infrastruktur repariert werde. Derzeit liegen Nexi noch keine genauen Informationen über den Zeitrahmen für eine Lösung vor.

„Betreffend der Auswirkungen in Italien ist zu betonen, dass ausschließlich Zahlungsdienste betroffen sind, die über Worldline-Infrastrukturen abgewickelt werden, für deren Betrieb ausschließlich Worldline verantwortlich ist“, erklärt Nexi. Nexi überwache die technische Entwicklung kontinuierlich und habe bereits die Unterstützung für seine Partner und Endkunden verstärkt.

Bis Worldline über den Zeitrahmen für eine Lösung informiert, habe man eine Untersuchung eingeleitet und behalt sich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Interessen des Unternehmens und der Kunden vor, heißt es abschließend in der Mitteilung.