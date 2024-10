Straßenzeitung zebra. feiert zehnjähriges Bestehen

Von: Ivd

Bozen – Heute hat die Straßenzeitung zebra. einen besonderen Meilenstein erreicht: Die 100. Ausgabe wurde veröffentlicht! Zu diesem Anlass gab es eine interaktive Präsentation auf dem Bozner Rathausplatz. Gleichzeitig feierte das Team der OEW – Organisation für Eine solidarische Welt gemeinsam mit Passanten das zehnjährige Bestehen der Straßenzeitung. Bei Kuchenstücken – gebacken von zebra.-Mitarbeiterin Marta Larcher – und angeregten Gesprächen konnten Interessierte die Gesichter hinter dem Projekt kennenlernen: Anwesend waren Geschäftsleiterin Verena Gschnell, zebra.-Sozialarbeiter Raffaele Mastronuzzi, sowie das neue zebra.-Redaktionsteam mit Matthias Fleischmann und Samia Kaffouf. Auch die zebra.-Verkäufer Emmanuel Emeribe, Tudebi Iweriebor und Ighobue Nwachukwu waren dort und boten die neue Ausgabe an.

Die zebra. kann stolz auf dieses Jahrzehnt zurückblicken: Insgesamt wurden mehr als eine Million Kopien verkauft und über 150 Menschen haben bei zebra. Unterstützung gefunden. Die Sonderedition bietet spannende Einblicke in die Geschichte des Projekts, stellt bedeutende Persönlichkeiten vor und wirft einen Blick in die Zukunft sowie auf die weltweite Vernetzung von Straßenzeitungen. Außerdem lässt sie all jene zu Wort kommen, die das Projekt geprägt haben: Leser, Verkäufer, Mitarbeiter und Freiwillige erzählen von ihren Erfahrungen mit der Straßenzeitung. So schreibt ein jahrelanger Leser: „Ich glaube, ich habe noch keine Ausgabe verpasst. Jede einzelne Straßen-zebra. ist ein positiver Lichtblick, mit so vielen Farbschattierungen zwischen den schwarz-weißen Streifen!“

Die Straßenzeitung gibt jenen Menschen eine Stimme, die in den Medien oft übersehen werden und erzählt Geschichten, die selten im Rampenlicht stehen. Dabei geht es nicht nur um Berichterstattung, sondern auch darum, Mut zu machen, positive Impulse zu setzen und zum Nachdenken anzuregen. zebra. ist aber nicht nur eine Zeitung – die Sozialarbeit des Projekts begleitet Menschen, die sich in herausfordernden Lebenssituationen befinden und hilft ihnen dabei, ihr Leben selbstständig zu verbessern. Wie ein Zebrastreifen verschiedene Straßenseiten miteinander verbindet, schafft zebra. Kontakte und Perspektiven, so die Herausgeber. Die Titelgeschichte der Jubiläumsausgabe porträtiert die Welt der zebra.-Sozialarbeit und präsentiert sie durch die Perspektive der Sozialarbeiter, die heute und damals im Projekt gearbeitet haben.

Ab heute ist die Sonderausgabe bei allen zebra.-Verkäufern erhältlich und stellt eine wertvolle zusätzliche Einnahmequelle für die Teilnehmenden des Sozialprojekts dar.

Die Jubiläumsausgabe wird von den Verkäufern südtirolweit für vier Euro verkauft, wovon die Hälfte direkt an die Verkäufer geht. Unterstützt wird die Ausgabe von der Athesia Gruppe, die den Druck gesponsert hat, sowie von den Werbepartnern der Ausgabe.