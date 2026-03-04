“Studienkredit”: Sparkasse legt neue Finanzierungsform auf

Von: luk
Bozen – Die Gruppe Sparkasse unterstützt Studierende mit einer neuen Finanzierungsform zu vorteilhaften Bedingungen, dank der Bürgschaft von Seiten des staatlichen „Fonds für Jugendkredite“. Mit dem „Studienkredit Spark“ will die Sparkasse die Entwicklung junger Studierender fördern und ihnen ermöglichen, sich ohne finanzielle Sorgen der Aus- und Weiterbildung zu widmen.
„Wir möchten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung junger Studierender beizutragen. Mit der Einführung dieser neuen Finanzierungsform ermöglichen wir zahlreichen Studentinnen und Studenten, ihren Bildungsweg dank dieser Unterstützung erfolgreich fortzusetzen,“ erklärt Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter der Gruppe Sparkasse, und fügt hinzu: „Der Studienkredit Spark steht für unseren Willen, junge Menschen bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihr Studium sorgenfrei anzugehen. Die Sparkasse bekräftigt damit ihr Engagement für soziale Nachhaltigkeit, indem sie Inklusion sowie den Zugang zu Bildung für alle fördert. Wir sind überzeugt, dass Talent und Einsatz junger Menschen mit Vertrauen und Weitblick unterstützt werden sollten, denn sie sind der Schlüssel für die Zukunft unseres Territoriums.“
Die Initiative richtet sich an Studierende zwischen 18 und 40 Jahren; finanziert werden finanziert die Ausgaben, die direkt mit dem universitären Ausbildungsweg verbunden sind. Im Detail weist der Studienkredit Spark die folgenden Eigenschaften auf:
- Der Kredit wird zu vorteilhaften Bedingungen angeboten. Voraussetzung ist, dass die vorgesehenen Kriterien hinsichtlich schulischer und universitärer Leistung erfüllt werden.
- Die Rückzahlung erfolgt zeitversetzt: Die Zahlung der Raten beginnt nach Ende des Studiums.
- Der Studienkredit ist speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten. Die Auszahlung erfolgt jährlich bis zu einem Höchstbetrag von jährlich 15.000 Euro für die Dauer des Studiums bzw. bis zu einem Gesamtbetrag von 50.000 Euro für ein Studium in Italien und 70.000 Euro im Ausland. Voraussetzung ist, dass das Studium vom Ministerium für Hochschule und Forschung MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) anerkannt wird.
- Der Studienkredit zeichnet sich durch höchste Flexibilität aus: So können Studierende jederzeit die Unterbrechung des Studienkredits beantragen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Rückzahlung der Raten aus schwerwiegenden persönlichen Gründen vorübergehend für einen Zeitraum von insgesamt bis zu zwölf Monaten auszusetzen. Die Sparkasse hat Habacus, ein auf die Zertifizierung von Bildungsleistungen spezialisiertes Unternehmen, ausgewählt, um Studierenden den Zugang zum staatlichen Fonds für Jugendkredite (Fondo per il credito ai giovani) zu erleichtern.
