“Studienkredit”: Sparkasse legt neue Finanzierungsform auf

Von: luk

Bozen – Die Gruppe Sparkasse unterstützt Studierende mit einer neuen Finanzierungsform zu vorteilhaften Bedingungen, dank der Bürgschaft von Seiten des staatlichen „Fonds für Jugendkredite“. Mit dem „Studienkredit Spark“ will die Sparkasse die Entwicklung junger Studierender fördern und ihnen ermöglichen, sich ohne finanzielle Sorgen der Aus- und Weiterbildung zu widmen.

„Wir möchten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung junger Studierender beizutragen. Mit der Einführung dieser neuen Finanzierungsform ermöglichen wir zahlreichen Studentinnen und Studenten, ihren Bildungsweg dank dieser Unterstützung erfolgreich fortzusetzen,“ erklärt Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter der Gruppe Sparkasse, und fügt hinzu: „Der Studienkredit Spark steht für unseren Willen, junge Menschen bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihr Studium sorgenfrei anzugehen. Die Sparkasse bekräftigt damit ihr Engagement für soziale Nachhaltigkeit, indem sie Inklusion sowie den Zugang zu Bildung für alle fördert. Wir sind überzeugt, dass Talent und Einsatz junger Menschen mit Vertrauen und Weitblick unterstützt werden sollten, denn sie sind der Schlüssel für die Zukunft unseres Territoriums.“

Die Initiative richtet sich an Studierende zwischen 18 und 40 Jahren; finanziert werden finanziert die Ausgaben, die direkt mit dem universitären Ausbildungsweg verbunden sind. Im Detail weist der Studienkredit Spark die folgenden Eigenschaften auf: