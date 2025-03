Südkorea plant Milliardenfonds für Tech-Konzerne

Von: APA/Reuters

Südkorea will wegen der steigenden weltweiten Konkurrenz wichtige Branchen stützen. Die Regierung kündigte am Mittwoch einen 34 Mrd. Dollar (32 Mrd. Euro) schweren Fonds zur Unterstützung von Firmen an, die in strategischen Technologien wie Chips und Autos tätig sind. Zudem sind Maßnahmen geplant, um für die Spitzenbranchen Talente aus aller Welt anzulocken. Dazu sollen qualifizierten Ausländern entsprechende Visa und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis angeboten werden.

“Die Wettbewerbsfähigkeit in fortschrittlichen strategischen Branchen hat sich angesichts der zunehmenden externen Unsicherheit unter der neuen US-Regierung zum Kern der nationalen Wirtschaftssicherheit entwickelt”, erklärte die Regierung und nannte es einen “Krieg ohne Pulverdampf.”

Südkorea hat in den vergangenen Jahren zwölf Branchen als “nationale strategische Technologien” benannt und ihnen gezielte finanzielle Unterstützung und Schutz gewährt, um auf den zunehmenden globalen Wettbewerb zu reagieren. Dazu gehören unter anderem Branchen wie Halbleiter, Mobilität, wiederaufladbare Batterien, Biopharmazeutika, Luft- und Raumfahrt und Künstliche Intelligenz (KI).

Zollkrieg

Derzeit zieht ein Zollkrieg auf. US-Präsident Donald Trump hat begonnen, Zollankündigungen wahrzumachen und die Betroffenen kündigten bereits Gegenmaßnahmen an.