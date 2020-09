Südtiroler Automarkt in Krise

Erholung in Aussicht

Dass auch der Automarkt in Südtirol die Auswirkungen der Coronakrise zu spüren bekommen hat, belegt nun der Automobilclub ACI.

Dieser meldet, dass die Registrierungen von Neuwagen in Südtirol von März bis Juni um ganze 70 Prozent zurückgegangen sind.

Zwar sei ein kleines Plus bezüglich der neuen Hybrid-Autos zu verzeichnen, diese machen jedoch nur einen geringen Anteil der Neuwagen aus. In Erwartung der Förderbeiträge des Staates für umweltfreundlichere Autos, zeigt man sich jedoch zuversichtlich und prognostiziert eine baldige Erholung des Automarktes, so berichten Medien.