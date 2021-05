Südtiroler Gesundheitsfonds wächst weiter

Bozen – Im Rahmen der Jahresvollversammlung von Mutual Help wurden Ende Mai die Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 präsentiert. Dabei kann sich nicht nur die steigende Mitgliederzahl sehen lassen.

Am 21. Mai fand in Bozen die Vollversammlung von Mutual Help statt.

„Der Südtiroler Gesundheitsfonds hat über 20.000 Mitglieder. Mit einer Bilanzsumme von 3,3 Millionen Euro und einer ausgeglichenen Bilanz steht Mutual Help solide da“, sagte Direktor Klaus Gufler.

Mutual Help hat, neben den lokalen Abkommen mit verschiedenen Verbänden, die Leistungen für die eingeschriebenen Mitglieder weiterentwickelt und auch die lokalen Konventionen weiter ausgebaut.

Mutual Help steht den eingeschriebenen Mitgliedern als lokaler Partner zur Seite. „Neben den ausbezahlten Leistungen schafft das lokale Netzwerk mit kompetenten Partnern und Konventionen lokale Win-Win-Lösungen für die Eingeschriebenen und fördert den lokalen Wirtschaftskreislauf”, sagte Präsident Stefano Ruele.

Wechselseitige Hilfsgesellschaft

Mutual Help ist eine wechselseitige Hilfsgesellschaft, die im sozio-sanitären Bereich Dienstleistungen und Unterstützungen für die Bürger und die Angestellten von Südtiroler Unternehmen anbietet. Mutual Help ersetzt dabei nicht den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst, sondern ergänzt diesen. Das Mitglied erhält hierbei eine Beteiligung der Kosten, die nicht von der Krankenkasse gedeckt werden. Mutual Help leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des lokalen Wirtschaftskreislaufs, wurde bei der Vollversammlung betont.