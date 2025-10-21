Südtiroler Käsekunst glänzt mit 23 Medaillen

Von: Ivd

Bozen – Ein eindrucksvolles Zeichen für Qualität und Handwerkskunst: Bei der 17. Internationalen Käsiade im Tiroler Hopfgarten überzeugte die Südtiroler Milchwirtschaft mit elf Gold-, fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen. Insgesamt stellten sich 463 Käse- und Butterprodukte aus sieben Ländern dem kritischen Urteil einer internationalen Fachjury – mit großem Erfolg für Südtirol.

Die Käsiade gilt als renommierter Wettbewerb für Käsespezialitäten aus dem In- und Ausland und wird vom Verband der Käserei- und Molkereifachleute organisiert. Sie ist ein Treffpunkt für Käsereifachleute und eine Plattform der internationalen Käsekultur. Neben Käse wird auch Butter bewertet. Die Schwerpunkte liegen auf Geschmack, Geruch und Textur.

Mit insgesamt 23 Auszeichnungen konnten Südtirols Milchhöfe und Direktvermarkter ihre Spitzenposition unter Beweis stellen. Die Käsiade 2025 hat damit erneut gezeigt: Südtirols Milchwirtschaft ist auf internationalem Parkett ganz vorne mit dabei.

„Unsere Käse entstehen mit viel handwerklichem Geschick, Erfahrung und einer großen Portion Leidenschaft. Dass wir bei einem internationalen Wettbewerb so stark abschneiden, bestätigt unsere tägliche Arbeit und unsere Werte“, betont Annemarie Kaser, Direktorin des Sennereiverbandes Südtirol. „Die Konkurrenz ist stark – hier zählt jedes Detail. Von der Rohmilch bis zur Reifung muss alles stimmen. Die Medaillen sind ein Beweis für das konsequente Qualitätsstreben unserer Produzenten.“

Mit Gold ausgezeichnet wurden Mila-Bergmilch Südtirol für den Alta Badia, den Mila Mascarpone und den Mila Butter, der Milchhof Brixen für den Brimi Bio Ricotta, die Brimi Mozzarella Bocconcini, die Brimi Burrata und die Brimi Fior die Latte Ciuffo, die Käserei Sexten für den Sextner Almkäse und die Sextner Sauerrahmbutter. Gold gab es auch für die Hofkäsereien Infangl in Schnals für den Mamenbert im Bergblütenmantel und Moar in Margen für den Schnittkäse Greta.

Silber ging an Mila-Bergmilch Südtirol für den Mila Joghurtbutter, den Milchhof Brixen für die Brimi Mozzarella Classic Kugel 125 g, die Sennerei Drei Zinnen für den Fenum Mini, an die Käserei Sexten für den Sextner Bauernkäse und den Sextner Hüttenkäse.

Bronze erhielten Mila-Bergmilch Südtirol für den Dolomitenkönig, den Vinschger und den Schwarzenstein, die Sennerei Drei Zinnen für den Toblacher Stangenkäse und die Toblacher Butter sowie die Käserei Sexten für den Sextner Alpino und den Sextner Nemes Pfeffer.