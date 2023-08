Südtiroler Rotes Kreuz schickt 45 Stromaggregate in Ukraine

Bozen – Dank der von der Südtiroler Bevölkerung gespendeten Gelder und auf Anfrage des Roten Kreuzes der Ukraine hat das Südtiroler Rote Kreuz 45 Stromgeneratoren angekauft und bereits auf ukrainisches Gebiet liefern lassen.

Es handelt sich dabei um lebenswichtige Güter, die die Stromerzeugung sowohl für zivile Haushalte als auch für Einrichtungen wie Kliniken und Notunterkünfte in Gebieten ermöglichen, in denen der Konflikt das Stromnetz zerstört hat.

Diese 45 Generatoren, die dank der Großzügigkeit der Südtiroler Bevölkerung erworben wurden, gesellen sich zu den Hunderten, die das Nationale Rote Kreuz bereits geliefert hat. Somit wird die Stromversorgung in zahlreichen Ortschaften, in denen die Auswirkungen des Krieges verheerend sind, gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Roten Kreuz läuft seit Beginn der Feindseligkeiten ununterbrochen, und das Südtiroler Rote Kreuz ist in einem Netzwerk mit dem Nationalen Roten Kreuz ebenfalls daran beteiligt.