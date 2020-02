Südtiroler Sparkasse: Reingewinn steigt auf 27 Mio. Euro

Bozen – Anlässlich seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse, unter dem Vorsitz des Präsidenten Gerhard Brandstätter, den Bilanzabschluss der Gruppe und der Bank für das am 31.Dezember zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2019 genehmigt.

Die Bank, die im letzten Jahr ihr 165 Gründungsjubiläum begangen hat, konnte ihre Bilanzzahlen – nach den Zuwächsen in den letzten Jahren – weiter verbessern. Die Gruppe Südtiroler Sparkasse erzielt ein “hervorragendes Ergebnis” und festigt ihren Aufwärtstrend, der – gemäß den Vorgaben des Strategieplans – auf wachsender Ertragsfähigkeit,

gestärkter Solidität und sinkenden Risiken gründet.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

✓ Erträge – Der erwirtschaftete Reingewinn der Gruppe steigt auf 29,3 Millionen (Mio.) Euro im Vergleich zu den 23,6 Mio. Euro im Vorjahr (+24,5 Prozent). Der Reingewinn der Bank beläuft sich auf 27 Mio. Euro im Vergleich zu den 25,4 Mio. Euro Ende 2018 (+6,6 Prozent). “Die Gewinnzuwächse in den letzten Jahren – auch in einem Umfeld negativer Zinsen, die bekanntlich das Bankensystem allgemein belasten – konnten aufgrund der Erlöse aus der Beratungstätigkeit und allgemein dank der Verwirklichung neuer Geschäftsfelder erzielt werden.”

✓ Risiken – Die Kennzahl betreffend die Problemkredite sinkt auf brutto 6,4 Prozent und entspricht einem Netto-Wert (abzüglich der Rückstellungen) von 2,3 Prozent. 2018 betrugen die zwei Zahlen 8,7 Prozent bzw. vier Prozent. “Mit diesen Werten und angesichts des hohen Deckungsgrades für Problemkredite – dank der erfolgten Rückstellungen sind 65,9 Prozent der Risiken abgesichert – zählt die Sparkasse zu den besten Banken Italiens. Somit sind die Grundvoraussetzungen zusätzlich gestärkt worden, um gegen eventuelle zukünftige Risiken geschützt zu sein.”

✓ Solidität – Die Sparkasse konnte alle Vermögenskennzahlen im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessern, wie es heißt: Die harte Kernkapitalquote CET1 Ratio steigt auf 13,04 Prozent im Vergleich zu 12,30 Prozent im Jahr 2018. “Dieser Wert liegt über den Durchschnittswert vergleichbarer Banken. Dies ermöglicht es der Sparkasse, dank einem Kapitalüberschuss im Ausmaß von 4,84 Prozent im Vergleich zu den von der Aufsichtsbehörde festgelegten Mindest-Vermögenskennzahlen (SREP 2019), ihre Aktivitäten weiter auszubauen.”

“Mit steigenden Einlagen und Ausleihungen wurden auch im Bankgeschäft ausgezeichnete Resultate erzielt”

✓ Die direkten Einlagen, d.h. Einlagen auf Konten, Depots und Anleihen, wachsen auf 7,1 Milliarden (Mrd.) Euro (+6,0 Prozent). “Die kontinuierlichen Zuwächse in den letzten Jahren bezeugen das Vertrauen der Kunden gegenüber der Sparkasse.”

✓ Das Vermittlungsgeschäft, d.h. die Anlagen der Kunden in Investmentfonds, steigt auf die Rekordhöhe von 1,645 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 19,7 Prozent gegenüber 2018. “Dies zeigt, dass die Kunden die hohe Dienstleistungsqualität in der Vermögensberatung der Sparkasse wertschätzen.”

✓ Die Kredite „in bonis” gegenüber Kunden belaufen sich auf 5,5 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 4,1 Prozent gegenüber 2018 entspricht, “eine Bestätigung der wichtigen Unterstützung der Bank für die Territorien, in denen sie tätig ist”, wie es heißt.

✓ Die Ausgabe von neuen Krediten an Private und Unternehmen beträgt 1.143 Mio. Euro; dies ist eine Zunahme von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. “Die Bank finanziert mit Nachhaltigkeit Familien und Betriebe und trägt aktiv zur Entwicklung der Gemeinschaften und der lokalen Wirtschaft bei.”

Präsident Gerhard Brandstätter erklärt:

Die Arbeit, die in diesen Jahren geleistet wurde, trägt weiterhin Früchte, und die anlässlich der Kapitalerhöhung den Aktionären gegenüber getätigten Zusicherungen konnten umgesetzt werden. Auch in diesem Geschäftsjahr hat sich die Sparkasse weiter gestärkt: Die Kennzahlen verbessern sich und belegen die Leistungskraft der Bank, zu wachsen und gleichzeitig dem Vorsichtigkeitsprinzip Rechnung zu tragen. Diese beiden Maximen stellten in den letzten fünf Jahren die Grundpfeiler der Strategie unserer Sparkasse dar. Die Ergebnisse des Jahres 2019 bestätigen den Vorsatz der Bank, ihre unterstützende Rolle für Unternehmen und Familien sowie für das Territorium weiter zu festigen. In einer Bankenwelt, in der oft über die Erfordernis von Fusionen gesprochen wird, um sich auf dem Markt behaupten zu können, bestätigen hingegen unsere Resultate, dass eine gut geführte und mit soliden Führungsgrundsätzen verwaltete Bank sich eigenständig und erfolgreich am Markt behaupten kann.