Südtiroler Süßwarenunternehmen Loacker feiert 100. Geburtstag

Von: mk

Bozen – Das Jahr 2025 markiert einen Meilenstein für das Südtiroler Süßwarenunternehmen Loacker, das sich von einer kleinen Konditorei zu einem weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Waffel- und Schokoladenspezialitäten entwickelt hat. Die Wurzeln der hundertjährigen Geschichte liegen im Jahr 1925, als Alfons Loacker die kleine Konditorei in Bozen übernahm, in der er als Lehrling gearbeitet hatte. Dort kreierte er auch bald die legendäre „Bozner Waffel“.

Heute ist Loacker eine globale Marke mit Präsenz in 110 Ländern – bedeutend vor allem in Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien – und einem weltweiten Gruppen-Umsatz von 460 Millionen Euro. Eine Erfolgsgeschichte, die wesentlich zur Entwicklung der europäischen Süßwarenindustrie beigetragen hat.

Andreas Loacker, stellvertretender Vorsitzender des Loacker-Verwaltungsrats, kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken: „Das hundertjährige Jubiläum stellt für das Unternehmen und für meine Familie einen wichtigen Meilenstein dar, den wir mit den allen Südtirolern feiern wollen. In Südtirol sind unsere Wurzel und das Land inspiriert uns noch immer zu mutigen, aber guten Entscheidungen: Angefangen bei der Eröffnung der kleinen Konditorei bis zur Verlagerung der Produktion nach Unterinn, auf 1.000 Meter Höhe, wo die Luft reiner ist und der Blick auf den Schlern fällt, der noch heute in unserem Logo zu sehen ist. Diesem Gespür für zukunftsweisende Entscheidungen ist es zu verdanken, dass Loacker heute eine globale Marke mit einem stetig wachsenden Umsatz ist, der maßgeblich vom internationalen Export getragen wird.“

Ulrich Zuenelli, Präsident des Verwaltungsrats, erklärt: „Der Auslandsumsatz von Loacker, der Anfang der 1980-er Jahre kaum eine halbe Million Euro betrug, erreicht heute 255 Millionen. In 40 Jahren hat er sich mehr als verfünfhundertfacht. Und aus den drei Mitarbeitern, die in den 1920-er Jahren meinen Großvater Alfons unterstützten, sind heute 1.175 geworden. Mit einem Verkauf in über 110 Ländern auf allen Kontinenten und einem Weltmarktanteil von 4,5 Prozent laut Euromonitor ist Loacker heute Weltmarktführer für Premium-Waffeln – praktisch global führend bei der Qualität. Ein Ergebnis, das wir vor allem dank der Werte erreichen konnten, die uns die vergangenen 100 Jahre geleitet haben und uns auch in Zukunft begleiten werden. Werte, die sich in konkreten Entscheidungen bei der gesamten Lieferkette widerspiegeln und die für unverwechselbare Qualität und herausragenden 100 Prozent natürlichen Geschmack stehen.“

Für alle Loacker-Liebhaber wird es im Jahr 2025 zahlreiche Neuigkeiten und Initiativen geben. Im Zentrum stehen natürlich die Feiern am 5. April, zwei Tage nach dem offiziellen Gründungsdatum des Unternehmens: eine Großveranstaltung im Zentrum von Bozen, die sich an Mitarbeiter, Presse, Partner und die gesamte Bevölkerung richtet. Der Vormittag im Stadttheater Bozen ist dem offiziellen Teil mit Ansprachen der Unternehmensleitung und der Behörden gewidmet, während um 11.00 Uhr auf dem Waltherplatz das große Fest beginnt, das bis zum Abend geht – mit Musik, Unterhaltung und dem Anschnitt der Torte, die ein Jahrhundert süßen Genuss feiert.

Aber die Hundertjahrfeier beschränkt sich nicht auf diesen einen Tag. Loacker hat nämlich für das ganze Jahr 2025 Veranstaltungen und Initiativen geplant, die dieses besondere Jubiläum begleiten. Den Anfang machen am Donnerstag, den 6. und Freitag, den 7. Februar mehr als 500 Kunden und Partner aus ganz Italien und dem Rest der Welt, die für zwei Tage des Feierns und des Austauschs nach Bozen kommen werden. Eine Gelegenheit, um die im Laufe der Jahre entstandenen Beziehungen zu festigen, beständige Partnerschaften zu feiern und die Orte, die das Unternehmen beherbergen und inspirieren, näher kennenzulernen.

Anlässlich des Loacker-Jubiläums wird auch die Zusammenarbeit mit Sportlern aus vier verschiedenen Winterdisziplinen verstärkt, die die Marke bis zum nächsten Jahr begleiten werden. Diese Champions, die aufgrund ihrer starken Verbundenheit mit der Region ausgewählt wurden, haben insgesamt 29 Podestplätze im Weltcup, 53 bei Weltmeisterschaften und elf olympische Medaillen gesammelt.

Die zahlreichen Initiativen in diesem Jubiläumsjahr, sollen dazu anregen, mutige Entscheidungen zu treffen und zu feiern, so wie es die neue Unternehmensbotschaft unterstreicht, die eigens zu diesem Anlass entwickelt wurde. Yvonne Profanter, Leiterin der Kommunikation, erklärt: „Von den berühmten Zwergen, den ,Gnometti‘ des historischen Slogans ‚Loacker che bontà‘ bis hin zu dem neueren ‚Entscheide dich für das Gute‘ sind wir nun bei ‚Rebellen wählen nur Gutes´ angelangt. Wir wollen mit einer neuen Sprache die rebellische Seite der Marke kommunizieren: diejenige, die keine Kompromisse eingeht und stets nach höchster Qualität strebt, um allen Produkten eine unvergleichliche Qualität zu verleihen.“

Eine Philosophie, die sich nicht nur in der Kommunikation widerspiegelt, sondern sich auch in sozialen Initiativen manifestiert. Loacker hat sich in Zusammenarbeit mit Legambiente zu einem umfangreichen Programm zur Erneuerung städtischen Raums verpflichtet, das Mailand und andere italienische Städte einbeziehen wird. Diese Projekte, die sich noch in der Definitionsphase befinden, zielen auf eine längerfristige, positive Wirkung ab: Den entsprechenden Gemeinschaften werden Orte der Begegnung geschenkt, öffentliche Räume, die Momente des Austauschs und des Miteinanders fördern können.

„Die Dolomiten sind ein Ort, der fantastische Geschichten erzählt, in denen die Natur eine grundlegende Rolle spielt, genau wie in unseren Produkten“, pflegte Alfons Loacker zu erinnern. Ein Motto, das noch heute in den Entscheidungen des Unternehmens mitschwingt, in der Verbundenheit mit dem Land, das diese süße und mutige Geschichte hervorgebracht hat.

Der Countdown für das Jubiläum hat bereits begonnen, ein Jahrhundert kompromissloser Qualität soll nun erzählt, erlebt und genossen werden. In den kommenden Monaten werden neue Projekte und das detaillierte Programm für das große Fest am 5. April bekannt gegeben.