“Südtiroler Wattkönig”: Wattturnier in Milland

Brixen – Kürzlich lud die Ortsgruppe Brixen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) alle Wattbegeisterten ins Hotel „Millanderhof“ in Milland ein. Im Rahmen des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ wurde ein Vorausscheidungsturnier ausgetragen, an dem sich insgesamt 72 Spielerinnen und Spieler beteiligten. Die Sieger der Vorausscheidung, Arnold Gögele und Laura Miserendino, beide aus Rabland, sicherten sich die begehrten Finalkarten. Das Finale des „Südtiroler Wattkönigs“ findet am 9. Mai im Sixtussaal der Brauerei Forst statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.