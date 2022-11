Südtiroler Wirtschaftspreis 2022 verliehen

Tabaktrafik Pancheri und (3.v.l.) Barbara Mayr (c) Othmar Seehauser

Gasthof zum Riesen von Alexandra Dell'Agnolo (c) Othmar Seehauser

Einzelhandelsgeschäft Sotriffer der Fabbris Maddalena (c) Othmar Seehauser

Bozen – Kürzlich hat die Handelskammer Bozen im Ehrensaal des Merkantilgebäudes Südtiroler Unternehmen mit mehr als 50-jährigem Bestehen sowie treue Mitarbeiter mit mehr als 36-jähriger Tätigkeit im selben Betrieb ausgezeichnet. Insgesamt wurden im Rahmen von zwei Veranstaltungen 13 Betriebe und 57 Mitarbeiter/innen geehrt.

Im festlichen Rahmen des Merkantilgebäudes überreichten der Präsident der Handelskammer Michl Ebner, Landesrat Phillipp Achammer und Landesrat Arnold Schuler Goldmedaillen und Diplome an insgesamt 13 traditionsreiche Südtiroler Unternehmen und 57 langjährige Mitarbeiter/innen. Die ausgezeichneten Betriebe weisen zwischen 50 und 544 Jahre Tätigkeit auf, während die Mitarbeiter/innen zwischen 36 und 50 Jahre im selben Betrieb arbeiten.

Die ausgezeichneten Betriebe bilden mit ihrer langjährigen Tradition eine tragende Säule der Südtiroler Wirtschaft, wofür sie sich besondere Anerkennung verdient haben. Das traditionsreichste Unternehmen war in diesem Jahr der Gasthof zum Riesen von Alexandra Dell’Agnolo aus Tarsch. Mit seinen 544 Jahren kann der Betrieb eine jahrhundertealte Tradition sowie einen Eintrag im „Registro delle Imprese Storiche“ (www.handelskammer.bz.it) vorweisen. Zudem kann das Einzelhandelsgeschäft Sotriffer der Fabbris Maddalena aus St. Ulrich mit seinem 100-jährigen Bestehen auf eine bemerkenswert lange Geschichte zurückblicken.

Neben den 13 Unternehmen wurden 57 Mitarbeiter/innen geehrt, die zwischen 36 und 50 Jahre im selben Betrieb gearbeitet haben. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Mitarbeiter/innen so lange im selben Betrieb bleiben, daher möchte die Handelskammer diese als Vorbilder hervorheben. Besondere Anerkennung erhielt dabei Barbara Mayr für ihre 50 Jahre lange Beschäftigung bei der Tabaktrafik Pancheri in Klausen. Auch die Tabaktrafik Pancheri selbst durfte sich über eine Auszeichnung freuen, sie wurde für ihr 59-jähriges Bestehen geehrt.

„Um als Betrieb über mindestens 50 Jahre zu bestehen, müssen viele richtige Entscheidungen getroffen werden. Dazu möchte ich den ausgezeichneten Unternehmen herzlich gratulieren. Neben den 13 Betrieben haben wir 57 langjährige Mitarbeiter/innen ausgezeichnet, die durch ihre langjährige Tätigkeit im selben Betrieb und ihr Engagement entscheidend zum Unternehmenserfolg beigetragen haben“, erklärte der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner.