südtirolmobil Fix365: Einfach, günstig und für alle

Von: Ivd

Bozen – Der SüdtirolPass entwickelt sich weiter: Nicht nur ein neues Design, sondern vor allem auch ein neuer Tarif, der noch besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Fahrgäste und Nutzergruppen des integrierten südtirolmobil-Netzes zugeschnitten ist, wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Innenhof des Palais Widmann vorgestellt.

“Unser Ziel ist ein öffentlicher Verkehr, der einfach, günstig und für alle zugänglich ist – für alle Generationen und Lebenslagen. Besonders Pendler, Familien und junge Menschen sollen von fairen, vorteilhaften Angeboten profitieren”, betonte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider bei der Vorstellung.

Ab Juni wird das neue südtirolmobil Fix365-Abo eingeführt – ein Jahresabonnement zum Fixpreis von 250 Euro, das speziell für Personen entwickelt wurde, die regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Neu ist auch das Kundenportal, mit dem die Abonnements bequem online gekauft und verwaltet werden können.

Zum Festpreisabo äußert sich auch die Direktorin der Verbraucherzentrale Gunde Bauhofer: “Es füllt eine Lücke im Angebot der bisherigen südtirolmobil-Pässe. Dieses neue, günstige Angebot für Vielfahrende schafft einen zusätzlichen Anreiz für die Nutzung von Bus und Bahn. Vor allem aber kann die einheitliche Karte und die übersichtlichere Tarifgestaltung dazu beitragen, dass die Öffi-Nutzung einfacher wird, dies erwarten sich Kunden des öffentlichen Personenverkehrs und darum begrüßen wir es.”

Steigende Zahlen

Im Jahr 2024 wurden über 50 Millionen Entwertungen mit den verschiedenen Südtirol Pässen registriert, was eine durchschnittliche Anzahl von rund 130.000 tägliche Entwertungen ergibt.

“Ein deutliches Zeichen für das wachsende Vertrauen der Bürger, Besucher in das lokale öffentliche Verkehrssystem, was sich auch in den kontinuierlichen Investitionen in den Ausbau des Netzes und der Infrastruktur zeigt“, unterstrich Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG. Eine Netzerweiterung, die darauf ausgelegt sei, die Abdeckung und Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs zu verbessern und die Frequenz, sowohl in den urbanen Zentren als auch in den Gemeinden, zu erhöhen.

Landesrat Alfreider wies im Rahmen der Pressekonferenz auch darauf hin, dass die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel die Ausgabe für Auto, Benzin und Mautgebühren, sowie Wartung und Versicherung reduziere – Kosten, die das persönliche Mobilitätsbudget oft stark belasten würden.

Homepage für Informationen und Kauf

Weitere Informationen zu den neuen Tarifen und zum Kauf des südtirolmobil Fix365-Abos sind auf der Homepage pass.suedtirolmobil.info zu finden.