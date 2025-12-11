Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Südtirols Arbeitsmarkt bleibt stabil
Leichte Rückgänge in Landwirtschaft und Industrie

Südtirols Arbeitsmarkt bleibt stabil

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 11:45 Uhr
Von: luk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik Astat hat die aktuellen Zahlen zur Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach zeigt sich der Südtiroler Arbeitsmarkt weiterhin stabil – trotz einiger Rückgänge in einzelnen Wirtschaftsbereichen.

Insgesamt waren zwischen Juli und September 263.169 Personen erwerbstätig

Die Erwerbstätigenquote (15–64 Jahre) lag bei 74,7 Prozent, ein Plus von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem 2. Quartal, aber ein Minus von 0,8 Prozentpunkten im Jahresvergleich.

Leichte Beschäftigungsrückgänge in Landwirtschaft und Industrie
Während der Dienstleistungssektor stabil blieb, verzeichnete die Landwirtschaft rund 1.450 Erwerbstätige weniger als im 3. Quartal 2024. Auch im Produzierenden Gewerbe ging die Beschäftigung um 2.051 Personen zurück

Arbeitslosigkeit weiterhin sehr niedrig

Die Zahl der Arbeitslosen lag bei 4.750 Personen – rund 2.500 mehr als im Vorjahreszeitraum, jedoch weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Die Arbeitslosenquote (15–74 Jahre) beträgt 1,8 Prozent.
Auffällig ist der besonders niedrige Wert bei Frauen: Mit 1,3 Prozent erreicht die weibliche Arbeitslosenquote einen der niedrigsten Werte seit Beginn der Erfassung und liegt 0,9 Prozentpunkte unter jener der Männer

Nichterwerbsquote stabil

Die Zahl der Nichterwerbspersonen (15–64 Jahre) liegt bei 82.129, die Nichterwerbsquote bleibt mit 24 Prozent unverändert. Zur sogenannten „Stillen Reserve“ – Personen, die grundsätzlich arbeiten könnten oder wollten – zählen 4.637 Menschen

Astat weist darauf hin, dass einzelne Veränderungen trotz ihrer Größenordnung innerhalb des statistischen Fehlerbereichs liegen könnten. Die Daten dienen dennoch als wichtige Grundlage zur Beobachtung der Arbeitsmarktentwicklung.

Bezirk: Bozen

