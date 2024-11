Südtirols Skigebiete machen sich winterfit: Schneekanonen im Einsatz

Von: luk

Bozen/Gröden – In den Südtiroler Skigebieten laufen die Schneekanonen: Die kalten Nächte mit Temperaturen unter null Grad und die passende Luftfeuchtigkeit haben die Produktion von technischem Schnee ermöglicht. Am Kronplatz und in Gröden sind bereits die ersten weißen Schneeflecken auf den Hängen zu sehen. Die Skisaison am Kronplatz soll am 30. November starten, eine Woche später, am 5. Dezember, folgen die Pisten in Gröden. Obereggen plant seine Eröffnung mit einem Nachtskifahren am 29. November.

Auch in anderen Skigebieten der Dolomiten – darunter die Drei Zinnen und Cortina – wird Ende November die Saison eingeläutet. In der Alpin Arena Schnalstal läuft der Skibetrieb hingegen schon seit dem 20. September, dank der konstanten Schneedecke des Gletschers.

Für die nächsten Tage erwarten die Wetterexperten weiterhin frostige Nächte, die ideale Bedingungen für die künstliche Beschneiung bieten. Natürlicher Schneefall ist vorerst jedoch nicht in Sicht – die Prognosen deuten auf sonniges Wetter bis zum Wochenende hin.

Künstliche Beschneiung – wie funktioniert sie?

Um Schnee künstlich herzustellen, wird kaltes Wasser fein zerstäubt und in die Luft gesprüht. Bei den richtigen Temperaturen gefriert das Wasser in kleinen Tropfen und fällt als Schnee auf die Pisten. Dieses Verfahren ist in schneearmen Wintern entscheidend für die Vorbereitung der Pisten und den Start der Skisaison.