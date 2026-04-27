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"Rolle der Frau stärken"

Südtirols Unternehmen setzen auf weibliche Kompetenz

Montag, 27. April 2026 | 12:05 Uhr
Chancengleichheit im Job führt nach wie vor ein Schattendasein
APA/APA/dpa (Themenbild)/Annette Riedl
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Von: luk

Bozen – Die Rolle der Frau in der Arbeitswelt gewinnt zunehmend an Bedeutung – wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Für den Unternehmerverband Südtirol ist klar: Entscheidend sind Leistung und Kompetenz. Frauen leisten hierzu einen unverzichtbaren Beitrag und müssen noch stärker in die Arbeitswelt und in Führungspositionen eingebunden werden. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird die Bedeutung dieses Themas noch deutlicher. In den kommenden zehn Jahren werden in Südtirol rund 30.000 Arbeitskräfte fehlen.

Viele Südtiroler Unternehmen gehen hier bereits mit gutem Beispiel voran. „Wir brauchen Frauen mit ihren Fähigkeiten und Meinungen – sowohl als Unternehmerinnen als auch als Mitarbeiterinnen. Sie bringen wichtige Perspektiven in unseren Unternehmen ein und tragen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg bei“, ist Alexander Rieper, Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, überzeugt.

Auch in den Führungsgremien des Verbandes – im Präsidium, in den Sektionen und Bezirken sowie in der Gruppe der Jungunternehmer – nimmt der Frauenanteil ständig zu. „Mit Aktionen wie „She leads“, einer Initiative zur Stärkung des weiblichen Unternehmertums, die wir als Verband seit 2023 fortführen, setzen wir auch konkrete Schritte in diese Richtung“, unterstreicht die im Präsidium u.a. für weibliches Unternehmertum zuständige Vizepräsidentin Evelyn Kirchmaier.

Bei der Vollversammlung des Unternehmerverbandes Südtirol am 28. Mai werden u.a. mit Bea Eccel und Arianna Giudiceandrea zwei Südtiroler Unternehmerinnen zum Tagungsthema Energie sprechen: „Es freut mich, dass wir inzwischen auch bei technischen Materien auf das Know-How immer mehr Unternehmerinnen zurückgreifen können“, so Rieper abschließend.

Bezirk: Bozen

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