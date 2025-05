Tag der BiodiversitÃ¤t am Samstag in Bruneck und St. Georgen

Von: Ivd

Bruneck/St. Georgen – Heute wird der internationale Tag der biologischen Vielfalt begangen. Passend dazu organisiert das diözesane Amt für Dialog Samstag von 9.30 bis 13.00 Uhr einen „Tag der Biodiversität“ im Garten des Pfarrwidums von Bruneck. Parallel dazu lädt der „Naturtreff Eisvogel“ in St. Georgen von 8.00 bis 21.00 Uhr zu einem vielfältigen Programm mit Exkursionen, Artenerhebungen, Kurzvorträgen und naturkundlichen Führungen ein.

Als Vorbereitung für die Ausbildung „Naturschutz vor der Haustür“, die am 15. November 2025 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen für Pfarrgemeinderäte, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Interessierte angeboten wird, organisiert das Amt für Dialog der Diözese gemeinsam mit der Pfarrei Bruneck und verschiedenen Organisationen, die sich für die Schöpfungsverantwortung stark machen, einen „Tag der Biodiversität“ im Garten der Pfarrei Bruneck.

Pilotprojekt in Bruneck: Schöpfungsverantwortung vor Ort

Die Pfarrei Bruneck wurde als Pilotprojekt ausgewählt, in dem das Thema Biodiversität konkret erfahrbar gemacht wird: Kinder, Jugendliche und Erwachsene bauen unter Anleitung von Fachleuten Nisthilfen, pflanzen Sträucher und errichten Insektenhotels. Ziel ist es, biologische Vielfalt praktisch zu begreifen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Durch diese Initiativen zum Tag der Biodiversität in Bruneck und St. Georgen soll deutlich werden, dass Einzelne genauso wie Vereine, Pfarreien und Gemeinden ohne großen finanziellen oder zeitlichen Aufwand vieles zur Förderung der Biodiversität leisten können. „Dies ist in der Tat auch unmittelbar vor der eigenen Haustür möglich“, so die Organisatoren.