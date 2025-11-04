Tag der offenen Tür für zukünftige Studierende

Von: luk

Bozen – Am Samstag, dem 8. November lädt die Freie Universität Bozen von 9.00 bis 13.00 Uhr zum Bachelor Day. Am Campus Bozen Zentrum können sich Maturantinnen und Maturanten, Eltern und Studieninteressierte über die mehrsprachigen Bachelorstudiengänge der fünf Fakultäten sowie den Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich informieren.

Der Vormittag bietet die Gelegenheit, die unibz kennenzulernen, sich über Studiengänge und Einrichtungen der Universität zu informieren, und mit Studiengangsleiter:innen ins Gespräch zu kommen. Auch Studierende selbst teilen ihre Erfahrungen und geben persönliche Einblicke in den Studienalltag. Der Bachelor Day bietet einen ersten Eindruck vom Leben an der Universität und unterstützt zukünftige Studierenden dabei, herausfinden, welches Studium am besten zu ihren Karrierezielen und Interessen passt. Eine der ersten wichtigen Entscheidungen als junge Erwachsene, denn mit der Wahl von Universität und Studiengang wird der Grundstein für den eigenen akademischen und beruflichen Werdegang gelegt.

Der Bachelor Day beginnt um 9.00 Uhr in der Aula Magna mit der Begrüßung durch Rektor Prof. Alex Weissensteiner und einer kurzen Einführung mit allgemeinen Informationen vom Team der Studienberatung. Anschließend folgen die Präsentationen der fünf Fakultäten: Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Design und Künste, Wirtschaftswissenschaften, Bildungswissenschaften und Ingenieurwesen.

An den Infoständen der Fakultäten und Servicestellen erhalten Studieninteressierte Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen, Studienbeihilfen, Austauschprogrammen sowie Praktika- und Jobmöglichkeiten während des Studiums. Auch die Studierendenvereinigungen sh.asus und MUA – Movimento Universitario Altoatesino sind vor Ort. Darüber hinaus können Besucher:innen verschiedene Einrichtungen der Universität besichtigen – von der Bibliothek über die Werkstätten der Fakultät für Design und Künste bis hin zu den Laboren am Campus Bozen Zentrum und dem BITZ Fablab. Auch die Wohnheime in Bozen öffnen ihre Türen und geben Einblicke in das studentische Wohnen in der Landeshauptstadt. (Im Raum Bozen und Brixen stehen insgesamt 700 Betten zur Verfügung.)

Am Campus NOI Techpark haben Interessierte die Möglichkeit, die Fakultät für Ingenieurwesen sowie die Labore der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften zu besichtigen. Ein kostenloser Shuttle-Service steht zur Verfügung: Treffpunkt ist um 13.15 Uhr. Am Nachmittag laden die Fakultät für Bildungswissenschaften am Campus Brixen sowie der Campus Bruneck, an dem der Bachelorstudiengang in Tourismus-, Sport- und Eventmanagement angesiedelt ist, zum Kennenlernen ein. Die Besichtigung in Brixen beginnt um 15.30 Uhr, jene in Bruneck um 16.00 Uhr. Die An- und Abreise wird nicht von der unibz organisiert.

Der Bachelor Day bietet die ideale Gelegenheit, um sich ein persönliches Bild von der mehrsprachigen, internationalen und praxisnahen Lernumgebung der Freien Universität Bozen zu machen. Eine Online-Anmeldung zum Bachelor Day wird empfohlen. Infos unter +39 0471 012100 oder per E-Mail an advisoryservice@unibz.it