Tanken auf der Autobahn: Südtirol am teuersten

Bozen – Das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy veröffentlicht auf der eigenen Homepage die Treibstoffpreise auf den Autobahnen in den einzelnen Regionen Italiens. Der nationale Durchschnittspreis wird dabei zum Vergleich gegenüber gestellt. Südtirol und Apulien liegen demnach an der Spitze.

Seit heute müssen auch die Tankstellenbetreiber die Daten veröffentlichen. Die Regierung in Rom will damit die Transparenz fördern.

Bei einer Selbstservice-Tankstelle auf der Autobahn bezahlt man in Italien derzeit im Durchschnitt 1,984 Euro pro Liter für Benzin, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Südtirol und Apulien haben auf regionaler Ebene die teuersten Benzinpreise mit 1,945 bzw. 1,943 Euro pro Liter. Unter der 1,9 Euro-Marke liegen die Marken mit 1,892 Euro und Venetien mit 1,898 Euro pro Liter.

VZS: Treibstoffpreise im Steigen

Auch die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) hat einen Blick auf die Preise der Treibstoffe in Südtirol und bei den Nachbarn geworfen. Südtirol bestätigt leider den Negativ-Rekord als teuerstes Pflaster, wenn auch die Preisunterschiede nicht so markant wie in den Vorjahren sind.

In Prozent ausgedrückt macht die Preisschere zwischen teuer und günstig in Südtirol im Schnitt 7,2 Prozent beim Super und 9,8 Prozent beim Diesel aus. Auf eine Tankfüllung von 55 Litern ergibt sich also ein Sparpotential von knapp 7,50 Euro für Super und 9,40 Euro beim Diesel. Die Differenz pro Tankfüllung vom absolut günstigsten zum absolut teuersten erhobenen Preis in Südtirol beträgt hingegen rund 16 Euro beim Super und 12,50 Euro beim Diesel, immer bei Selbstbetankung.

Für alle, die eine längere Reise planen, lohnt es sich daher, die Preise entlang der Strecke zu vergleichen (z.B. https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/percorso).

Tipps zum Spritsparen

Viel Treibstoff spart, wer Kurzstrecken unter fünf Kilometern vermeidet: Auf diesen ist der Verbrauch unverhältnismäßig hoch.

Wo möglich, kann auf Fahrgemeinschaften gesetzt oder auf den öffentlichen Nahverkehr ausgewichen werden.

Des weiteren ist es ratsam, den Reifendruck zu überprüfen. Dieser sollte mindestens so hoch sein wie vom Hersteller empfohlen, und eventuell noch um 0,2 bar höher.

Früh hoch schalten spart bis zu 15 Prozent Sprit. Wer Vollgas und unnötiges Bremsen vermeidet, verringert den Verbrauch um drei bis fünf Prozent (nach dem Motto: „Gleiten statt rasen“).

Wichtig ist auch die Vermeidung von Ballast (z.B. Dachträger) und unnötigem Gewicht: Je geringer das Gewicht und der Luftwiderstand, desto niedriger der Verbrauch.

Steht der Kauf eines neuen Fahrzeugs an, ist es ratsam, besonders auf den Verbrauch zu achten.