Tanzen mit Maske

Ab Mittwoch öffnen in Südtirol wieder die Discos

Bozen – In Südtirol können ab kommenden Mittwoch Diskotheken wieder öffnen. Medienberichten zufolge gelten aber dieselben Regeln, wie in anderen öffentlichen Lokalen. Das bedeutet, dass nur mit Mundschutz getanzt werden darf. Am Eingang des Lokals wird zudem Fieber gemessen.

Wenn man sich an einen Tisch oder Platz hinsetzt, darf die Maske abgenommen werden, um etwas zu trinken.

Außerdem darf nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern die Disco betreten. Es gilt die 1:10-Devise: eine Person auf zehn Quadratmetern Fläche.

Im restlichen Italien öffnen Tanzlokale erst ab August.