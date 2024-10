THE World University Rankings: unibz unter den Top 400 weltweit

Von: luk

Bozen – Top-Positionierung der unibz in den heute veröffentlichten Times Higher Education World University Rankings. Die Freie Universität Bozen kann sich international in der Gruppe 351 bis 400 der weltweit besten Hochschulen halten. In Italien ist sie Nummer Eins in der Kategorie „Internationale Ausrichtung“ und landet in der Gesamtbewertung auf Platz 14 von 57 bewerteten Universitäten.

Am heutigen Mittwoch, 9. Oktober, wurden die Ergebnisse der World University Rankings von Times Higher Education (THE) veröffentlicht. Der Freien Universität Bozen, die seit 2017 in diesem Ranking bewertet wird, gelang es, ihre im Vorjahr erreichte Position in der Gruppe 351 bis 400 der internationalen Top-Universitäten zu halten. Ein wichtiger Erfolg für die unibz, da internationale Hochschulrankings eines der wirksamsten Instrumente im Wettbewerb um die besten Studierenden und das beste akademische Personal sind.

„Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, denn es belegt, dass wir sowohl in der Forschung als auch in der Lehre auf hohem Niveau arbeiten, auch im Vergleich zu Universitäten, die größer und älter sind als wir“, so Rektor Prof. Alex Weissensteiner. „Zu berücksichtigen ist, dass die Konkurrenz von Jahr zu Jahr größer wird, da immer mehr Universitäten teilnehmen. Im vergangenen Jahr waren es 1907, 2024 sind es über 2000 teilnehmende Hochschulen. Gerade deshalb nehmen wir diese positive Bestätigung auch als Ansporn, noch besser zu werden.“

Das Siegerpodest der World University Rankings 2025 wird klar von angelsächsischen Universitäten dominiert: Platz Eins ist in der Hand von Oxford, gefolgt von MIT und Harvard. Die am besten bewertete europäische Universität ist die ETH Zürich. In Italien sichert sich Bologna den ersten Rang, gefolgt von der Università Normale di Pisa und der Università Sapienza in Rom. Die Freie Universität Bozen rangiert auf Platz 14 von 57 italienischen Universitäten.

Die Gesamtbewertung setzt sich aus unterschiedlichen Bewertungsbereichen zusammen, in denen die unibz durchaus brilliert. Allen voran im Bereich „Internationale Ausrichtung“ ist Südtirols Universität in Italien ungeschlagene Nummer Eins, vor den bekannten Universitäten Sapienza und der Ca’ Foscari in Venedig. In der Kategorie „Research Quality“ liegt die unibz italienweit auf Platz 7. Für die Bewertung „Internationale Ausrichtung“ werden der Anteil der Studierenden und des akademischen Personals aus dem Ausland sowie internationale Kooperationen berücksichtigt, also der Anteil der Publikationen einer Universität, die mindestens einen internationalen Koautor haben. Für den Bereich „Research Quality“ ist die Zitierhäufigkeit ausschlaggebend, das heißt, es wird untersucht, wie stark die an einer Universität durchgeführte Forschung von der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft aufgegriffen und verbreitet wurde.

Wie auf der Website von THE erläutert wird, der internationalen Agentur, die eines der angesehensten Hochschulrankings der Welt erstellt, werden in den World University Rankings „forschungsstarke Universitäten in all ihren Kernaufgaben bewertet: Lehre, Forschung, Wissenstransfer und internationale Ausrichtung“. Zu diesem Zweck werden 18 Leistungsindikatoren verwendet, die sorgfältig kalibriert wurden, um möglichst umfassende und ausgewogene Vergleiche zu ermöglichen: Lehre, Forschungsumfeld, Forschungsqualität, Zukunftsaussichten und Industrie.