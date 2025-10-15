Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Tierärzte gesucht
Unterstützung vom Bauernbund bei Aufnahmeprüfung

Tierärzte gesucht

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 15:35 Uhr
Schaf Tierarzt
LPA/Ressort für Landwirtschaft
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Um dem drohenden Mangel an Tierärztinnen und Tierärzten in der Südtiroler Berglandwirtschaft entgegenzuwirken, unterstützt der Südtiroler Bauernbund (SBB) engagierte junge Menschen, die sich gezielt auf die Aufnahmeprüfung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) vorbereiten möchten.

Mit einer Reihe von Maßnahmen setzt sich der SBB für die Zukunft der Berglandwirtschaft in Südtirol ein. Ein zentraler Aspekt dabei ist die veterinärmedizinische Versorgung der Nutztiere im Berggebiet – doch genau hier fehlt es zunehmend an Tierärztinnen und Tierärzten. „Um einer Unterversorgung vorzubeugen, hat das Präsidium des Südtiroler Bauernbundes beschlossen, junge Südtirolerinnen und Südtiroler zu fördern, die Veterinärmedizin in Wien studieren möchten“, erklärt Bauernbund-Obmann Daniel Gasser.

Der Zugang zum Studium der Veterinärmedizin ist an eine Aufnahmeprüfung gebunden. Da die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die verfügbaren Studienplätze seit Jahren deutlich übersteigt, ist eine fundierte Vorbereitung auf den Aufnahmetest entscheidend. Das österreichische Unternehmen „aufnahmeprüfung.at“ bietet gezielte Vorbereitungskurse für Aufnahmeprüfungen an – unter anderem auch für das Veterinärmedizin-Studium an der Vetmeduni in Wien.

Die Kurse sind für die Osterferien 2026 geplant und finden entweder vor Ort in Wien oder online statt. Der vier Tage umfassende Kurs beinhaltet insgesamt 32 Stunden intensiver Vorbereitung. „Um jungen Südtirolerinnen und Südtirolern die Teilnahme zu ermöglichen und ihnen eine optimale Vorbereitung zu bieten, übernimmt der Südtiroler Bauernbund die Kurskosten“, so Gasser.

Interessierte können sich ab sofort bei der Bauernbund-Weiterbildungsgenossenschaft melden (Tel. 0471 999 335, E-Mail: weiterbildung@sbb.it). Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2025. Bei mehr als 25 Anmeldungen behält sich der SBB eine Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
98
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
85
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
46
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
38
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
36
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 