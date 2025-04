TikTok steigt in die japanische E-Commerce-Branche ein

TikTok baut Reichweite in Europa aus

Von: APA/Reuters

Die chinesische Social-Media-Plattform TikTok steigt laut einem Medienbericht in den nächsten Monaten in die Online-Shopping-Branche in Japan ein. Das Unternehmen bereite sich auf die Rekrutierung von Verkäufern vor, schreibt die Finanzzeitung Nikkei unter Berufung auf einen Insider. Eine Stellungnahme von TikTok lag zunächst nicht vor.

Seit März steht der TikTok-Shop Nutzern in Frankreich und Deutschland zur Verfügung. Erst letzte Woche wurde er auch in Italien eingeführt. Damit baut TikTok die Reichweite in Europa aus.

In den USA ist die Zukunft der Social-Media-Plattform dagegen weiterhin ungewiss. US-Präsident Donald Trump sagte Reportern im Weißen Haus vor zehn Tagen, dass er das geplante Abkommen über den Verkauf von TikTok in dem Land aufschieben werde, bis die Handelsfrage mit China geklärt sei.