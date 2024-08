“Tirol-Tag” leitet Europäisches Forum Alpbach ein

Von: apa

Alle Jahre wieder: Das diesjährige Europäische Forum Alpbach erfährt am Sonntag mit dem traditionellen “Tirol-Tag” seinen Startschuss. Er bildet zugleich den Höhepunkt der “Euregio Days” mit Fokus auf die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Sie stehen dieses Jahr ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz (KI), hieß es im Vorfeld. Zu diesem Thema findet auch ein eineinhalbstündiger “Euregio Summit” statt.

Zuvor, am Vormittag, kommt das Forum jedenfalls einmal mehr traditionell über die Startrampe. Nach der Heiligen Messe in der Alpbacher Dorfkirche geht um 10.00 Uhr der “Landesübliche Empfang” am Dorfplatz der Unterländer Gemeinde über die Bühne – mit örtlicher Schützenkompanie sowie Bundesmusikkapelle. Auch die offizielle Eröffnung wird – anders als in den vergangenen Jahren – wieder vor Teilnehmern, Publikum und Schaulustigen ebendort zelebriert, mit Reden inklusive.

Das diesjährige Forum Alpbach findet von 17. August (an dem Tag wurden Euregio-Awards verliehen) bis 30. August statt und orientiert sich inhaltlich an den Schwerpunktbereichen Klima, Wirtschaft und Finanzen, Sicherheit und Demokratie. Das Generalthema des zum 80. Mal stattfindenden Events lautet “Moment of Truth”. Erwartet werden wieder mehr als 4.000 Teilnehmer.