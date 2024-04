Tourismus nimmt weiter zu in Südtirol

Bozen – Im Februar 2024 wurden in Südtirol 713.162 Ankünfte (+5,0 Prozent gegenüber Februar 2023) und 3.439.940 Übernachtungen (+7,2 Prozent) verzeichnet. Die bedeutendsten Anteile an Übernachtungen entfallen auf die Gäste aus Deutschland mit 40,7 Prozent, aus Italien (22,2 Prozent) und aus der Tschechischen Republik (5,4 Prozent). In der Bezirksgemeinschaft Pustertal wurden im Februar 1.563.007 Übernachtungen erfasst. Die Daten gelten als vorläufig.

In der gesamten Wirtschaftsperiode 2023 kam es zu 8.439.685 Ankünften (+6,3 gegenüber 2022) und 36.123.523 Übernachtungen (+5 Prozent). Angeführt wird die Statistik vom Meraner Land mit knapp 8 Mio. Übernachtungen. Schlusslicht ist die Region Eggental mit 183.880 Ankünften und 774.006 Übernachtungen. Weitere Informationen finden Sie hier.