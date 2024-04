Touristiker schlagen in Südtirols Süden neue Wege ein

Tourismusgenossenschaft Castelfeder an der Südtiroler Weinstraße

Montan – Die diesjährige Mitgliederversammlung der Ferienregion Castelfeder im Vereinssaal „Johann Fischer“ in Montan an der Weinstraße stand unter dem Motto „Südtirols (schöner) Süden“. Vereinspräsident Anton Dalvai blickte auf ein spannendes und arbeitsintensives Jahr 2023 zurück, welches gut genutzt wurde, um die Mitglieder entsprechend zu fördern, Projekte zu realisieren und große Vorhaben auf den Weg zu bringen.

Neue Wege

Direktor Lukas Varesco ging in seinem Jahresbericht auf die verschiedenen Themenfelder ein, die man bespielt. Der Fokus wurde im vergangenen Jahr auf die Ortsentwicklung gelegt. Von der Belebung und Gestaltung der charmanten Weindörfer bis hin zum Schnüren von maßgeschneiderten Angeboten und Produkten versuchte man Anreize zu schaffen, um die Begehrlichkeit zu steigern. In Auer wurden, im Rahmen der Standortentwicklung, diverse Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise die Gestaltung des neuen Kreisverkehrs in der Traminerstraße oder die Errichtung von E-Bike-Ladesäulen.

In Salurn konnte das Großprojekt „Aufwertung Dürerweg“ abgeschlossen werden. Hierzu wurde eine feierliche Eröffnung mit Einweihung abgehalten.

Das Projekt zum übergemeindlichen Weitwanderwegenetz „Schwarz-Weiß-Weg“, der sich über die Gemeinden Truden, Salurn, Montan, Aldein und Altrei erstreckt, konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Auch wurde im Monat November der Hauptsitz in Auer umgebaut – das Büro wurde vollständig modernisiert und erhielt neue, maßangefertigte Möbel, eine bessere Beleuchtung sowie auch eine Neuaufteilung der Räumlichkeiten.

Ein weiterer, großer Schritt war der Zusammenschluss zwischen der Tourismusgenossenschaft Castelfeder und dem Ortsmarketing Neumarkt Egna. Die Integration des Ortsmarketing in die Tourismusgenossenschaft erfolgte gemäß einer Vereinbarung mit der Gemeinde Neumarkt. Diese Integration beinhaltete die Übernahme von Personal, Aufgaben und Büro.

Im Rahmen der Vollversammlung wurde auch die neue Positionierung der Region präsentiert und Dalvai ging auf die enge Zusammenarbeit zwischen den Tourismusvereinen im Unterland ein.

Zahlen, Daten und Fakten

Im Jahr 2023 stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zum Vorjahr von 226.050 auf 233.626 Nächtigungen. Ebenso ist bei den Ankünften ein Plus zu verzeichnen, von 77.731 auf 83.523 Ankünften. Die Gesamtauslastung in Tagen betrug 96.