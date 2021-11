TRA(dition)art

Bozen – Mit einer besonderen Ausstellung für Skulptur und Malerei macht die lvh-Berufsgruppe Kunsthandwerk (Bildhauer, Holzschnitzer, Verzierungskünstler, Fassmaler und Vergolder) von Samstag, 27. November bis 31. Dezember 2021 im Merkantilgebäude der Handelskammer in der Bozner Silbergasse auf sich aufmerksam.

Damit wollen die 15 ausstellenden Künstler, wie Ivan Lardschneider, Vize-Obmann der Berufsgruppe Kunsthandwerk im lvh.apa erklärt „von der Werkstatt, vom Atelier, hinaus in die Welt!“ ihr buntes Spektrum an verschiedenen Werken zeigen. „Wir Bildhauer und Maler wollen uns wieder zeigen, wollen deutlich machen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Nicht von der Pandemie und nicht von schlechten Energien. Kunst belebt und hilft zu überleben, besonders in Zeiten wie diesen,“ sagt Lardschneider und weiter: „Nachdem die Leute nicht mehr so gern in die Werkstatt kommen, kommen wir mit dieser Ausstellung zu den Menschen.“ In verschiedenen Materialien sind über 30 Einzelstücke entstanden, die jetzt bis Ende Dezember gezeigt werden.

Die Handelskammer Bozen und der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister lvh.apa stehen als starke Partner hinter der Bildhauerkunst, denn Wirtschaft, Kunst und Handwerk gehen seit jeher Hand in Hand. „Das Südtiroler Handwerk ist stolz auf das lokale Kunsthandwerk, welches weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Ich bin immer wieder begeistert von den einzigartigen Kunstwerken und vor allem von den Menschen, die dahinterstehen“, betont lvh-Präsident Martin Haller.

Die Handelskammer Bozen fungiert bei der Ausstellung als Gastgeber. „Es freut uns, dass sich das Südtiroler Kunsthandwerk mit dieser besonderen Ausstellung im Merkantilmuseum präsentiert. Die Handelskammer Bozen fördert und unterstützt das Südtiroler Kunsthandwerk seit jeher. Dieses ist durch die hohe Qualität seiner Produkte mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt“, betont Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Öffnungszeiten:

Wöchentlich von Mittwoch bis Samstag, zusätzlich am 8. Dezember und am Goldenen Sonntag, 19. Dezember. Geschlossen am 24., 25., 26. und 31. Dezember.

10.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30 Uhr.