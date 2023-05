Transportgewerkschaften: „Keine anderen Gründe für Treffen“

Bozen – Die Transportgewerkschaften FILT-GTV, FIT SGBCISL, ASGB-GTV, UILT-SGK, ORSA und FAISA-CISAL stellen in Bezug auf das für Montag, den 15. Mai von der SASA einberufene Treffen – von dem auch einige Medien berichten – klar, dass dieses sich auf eine dringende Anfrage auf Einberufung mit Aktivierung des „Schlichtungsverfahrens“ bezieht, welche die Transportgewerkschaften am 5. Mai an die SASA gerichtet hatten.

Dabei sollen die Punkte Gewerkschaftsfreistellungen und Turnusse geklärt werden. Wie die Transportgewerkschaften betonen, gibt es keine anderen Gründe für dieses Treffen.