Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump forciert Ölbohrung in Naturschutzgebiet in Alaska
Erhebliche Rohstoffvorkommen vermutet

Trump forciert Ölbohrung in Naturschutzgebiet in Alaska

Freitag, 24. Oktober 2025 | 02:10 Uhr
Erhebliche Rohstoffvorkommen vermutet
APA/APA/AFP/KAREN BLEIER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will die Öl- und Gasförderung in einem Naturschutzgebiet in Alaska weiter vorantreiben. Im Küstengebiet des Arctic National Wildlife Refuge seien Pachtverträge wieder möglich, teilte das US-Innenministerium mit. Zudem sollten von der vorherigen Regierung gekündigte Verträge neu aufgelegt werden. Die Küste Alaskas berge “einige der vielversprechendsten ungenutzten Energieressourcen der USA”, hieß es in der Mitteilung.

Über den genauen Zeitpunkt für einen Beginn der Bohrungen und die Umsetzung der Pachtverträge war zunächst nichts bekannt. Trump will Alaskas Bodenschätze seit langem stärker wirtschaftlich ausbeuten. Schon in seiner ersten Amtszeit forcierte er die Förderung von Öl und Erdgas im Arctic National Wildlife Refuge, weil dort erhebliche Rohstoffvorkommen vermutet werden.

Sein Nachfolger Joe Biden schob den Ölbohrprojekten in weiten Teilen Alaskas dann einen Riegel vor und argumentierte unter anderem damit, dass die Arktis besonders geschützt werden müsse. Zudem schränkte ein Gericht die Öl- und Gasförderung in dem Naturschutzgebiet erheblich ein. Dass Biden Pachtverträge aufkündigen ließ, wurde jedoch durch ein Gerichtsurteil im März dieses Jahres für ungültig erklärt.

Trump hatte gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit ein Dekret unterzeichnet, das auf die Ausweitung der Öl- und Gasförderung abzielt. Der Republikaner verspricht sich von den Bohrungen unter anderem Vorteile für die Energieversorgung des Landes und zusätzliche Arbeitsplätze. Umweltschützer warnen hingegen vor einem tiefen Eingriff ins Ökosystem und irreparablen Schäden für die Umwelt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
95
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
33
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
28
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
24
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 