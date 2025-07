Trump kündigt Handelsabkommen mit Japan an

Von: APA/Reuters

Die USA und Japan haben sich laut US-Präsident Donald Trump auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Demnach werden die USA Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus Japan erheben, kündigte Trump am Dienstag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social an. Zudem werde Japan 550 Milliarden Dollar in den USA investieren. Japan werde den Zugang für US-Hersteller von Autos, Lastwagen, Reis und bestimmten landwirtschaftlichen Produkten auf seinen Märkten erleichtern.

Offen blieb zunächst, ob auch die Zölle auf japanische Automobile gelockert werden sollen. Fahrzeuge machen über ein Viertel aller japanischen Exporte in die Vereinigten Staaten aus und unterliegen derzeit einem Zoll von 25 Prozent.

“Dies ist eine sehr aufregende Zeit für die Vereinigten Staaten von Amerika und vor allem für die Tatsache, dass wir weiterhin eine großartige Beziehung mit dem Land Japan haben werden”, schrieb Trump. Seine Ankündigung erfolgte nach einem Treffen mit Japans oberstem Verhandlungsführer für Zölle, Ryosei Akazawa, im Weißen Haus. Akazawa selbst schrieb auf X: “Auftrag erfüllt”.