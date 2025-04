Trump signalisiert mögliches Ende des Zoll-Streits mit China

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) ein mögliches Ende des Zollstreits mit China signalisiert. “Ich möchte nicht, dass die Zölle noch höher werden, denn irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute nicht mehr kaufen”, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. China stehe seit der Einführung der Zölle mit ihm in Kontakt, berichtete Trump – und äußerte sich optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne.

“Wir sind zuversichtlich, dass wir etwas mit China ausarbeiten werden”, sagte der Republikaner bei dem Termin im Oval Office. Er gehe davon aus, dass man sich mit allen Handelspartnern einigen werde. “Ich würde denken, dass das in den kommenden drei oder vier Wochen abgeschlossen sein wird”, sagte er auf die Frage, wann eine Einigung zu erwarten sei – wobei unklar war, ob sich dies nur auf China oder auch andere Länder bezog.

145 Prozent Zölle auf chinesische Importe

In den vergangenen Wochen hatte der US-Präsident die Zölle auf chinesische Importe, die sich nun auf 145 Prozent belaufen, immer weiter erhöht, nachdem Peking mit Gegenzöllen konterte. Letzte Woche erklärte China jedoch, dass es auf ein “Zahlenspiel mit Zöllen” nicht reagieren werde, und signalisierte damit selbst, dass die allgemeinen Zölle nicht weiter steigen würden.

Obwohl die beiden Länder in Kontakt stehen, sagten Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass ein freier Austausch auf hoher Ebene, der zu einer Einigung führen könnte, bisher ausgeblieben sei. Im Gespräch mit Reportern lehnte Trump es wiederholt ab, die Art der Gespräche zwischen Washington und Peking zu spezifizieren oder zu sagen, ob der chinesische Präsident Xi Jinping direkt daran beteiligt war.

TikTok-Verkauf verschoben

Ein Thema, das immer noch zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt steht, ist der Verkauf der chinesischen Kurzvideo-App TikTok in den USA. Trump hatte zuletzt wiederholt die Frist für das in China ansässige Mutterunternehmen ByteDance verlängert, sich von dem US-Arm der von 170 Millionen Amerikanern genutzten App zu trennen. Am Donnerstag (Ortszeit) sagte er, dass der TikTok-Deal erst einmal warten müsse, bis die Handelsfrage geklärt sei. “Wir haben einen Deal für TikTok, aber es wird von China abhängen, also werden wir das einfach verschieben, bis diese Sache auf die eine oder andere Weise gelöst ist”, so Trump.