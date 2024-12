Über 7000 Euro am „World Sight Day“ gesammelt

Von: mk

Bozen – Die Initiative „World Sight Day“, organisiert von den Optiker-Optometristen im hds, wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Am im Oktober, dem „Monats des Sehens“, durchgeführten Projekt haben viele heimische Optikerbetriebe teilgenommen. Diese boten ihren Kunden einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kauf von Brillen und Kontaktlinsen an und spendeten diese Differenz zum Verkaufspreis an die Hilfsorganisation „Südtirol hilft“.

Auch die Kunden hatten die Möglichkeit, ihren Rabatt zu spenden und den gespendeten Betrag damit zu verdoppeln. Dank dieser außergewöhnlichen Beteiligung kam die stolze Summe von 7.377,60 Euro zusammen, die vollständig an „Südtirol hilft“ gespendet wurde.

Der feierliche Abschluss der Initiative fand in einem geselligen Rahmen während des traditionellen Hl. Lucia-Abendessens statt, bei dem die Mehrheit der teilnehmenden Optiker symbolisch den Scheck für die Hilfsorganisation überreichte. Die Initiative wollte nicht nur die Bedeutung der Augengesundheit betonen, sondern zeigte auch das große Engagement der Südtiroler Optiker für Südtiroler Familien in Not.

„Ein herzliches Dankeschön an alle teilnehmenden Optiker und Kunden, die mit ihrer Großzügigkeit dieses Ergebnis ermöglicht haben!“, erklären Luca Guerra, Präsident der Optiker-Optometristen im hds, und Vizepräsidentin Elke Dollinger.