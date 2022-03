Ukraine-Krieg: Hilfsbereitschaft der Südtiroler groß

Bozen – Auch in Südtirol ist die Hilfsbereitschaft für die Ukraine und ihre Bevölkerung groß. Viele Gemeinden haben sich dazu bereit erklärt, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen – unter ihnen auch die Gemeinde Bozen.

Bozen unterstützt auch den Verein der Ukrainer in Südtirol, der Spenden sammelt. Vor den Bürgerzentren in den Stadtvierteln werden Stände aufgestellt, wo die Sachspenden abgegeben werden können.

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, Medikamente, Decken, Kissen und andere lebensnotwendige Güter.

Auch der Brixner Verein Helfende Hände hat schon eine Spendensammlung gestartet.

Weißes Kreuz aktiviert Spendenkonto für Hilfe in der Ukraine

Der unerwartete Krieg in der Ukraine bringt ein unvorhersehbares Ausmaß an Leid für die zivile Bevölkerung mit sich. Das Weiße Kreuz pflegt dank seines europäischen Netzwerkes Samaritan International eine enge Beziehung zum ukrainischen Samariterbund USS in Kiew und verfügt damit über einen direkten Draht in die Krisenregion.

Gleichzeitig steht der Landesrettungsverein im regen Austausch mit seinen Partnerorganisationen in Polen, Lettland und der Slowakei und konnte sich hier bereits in der Flüchtlingshilfe aktivieren. Nach einer Videokonferenz mit seinen Partnerorganisationen in Osteuropa, hat die Vereinsführung entschieden, eine Ambulanz für den Slovakischen Samariterbund (ASSR) zu stiften. Diese wird in wenigen Tagen von Bozen in die Grenzregion gebracht, wo sie für die Notfallversorgung ankommender Flüchtlinge dringend benötigt wird.

Laut Schilderungen der osteuropäischen Partnerorganisationen droht eine humanitäre Katastrophe – sowohl innerhalb der ukrainischen Landesgrenzen als auch an den Grenzregionen zu Mitteleuropa. „Solidarität ist nun das Gebot der Stunden und das Weiße Kreuz wird seinen Beitrag leisten“ bestätigen Präsidentin Barbara Siri und Direktor Ivo Bonamico entschieden und verweisen auf die geplanten Unterstützungen für Flüchtlingsquartiere und wichtige medizinische Versorgung in der Krisenregion.

Für den Hilfseinsatz in der Ukraine und in den angrenzenden Ländern hat der Landesrettungsverein Weißes Kreuz ein Spendenkonto aktiviert:

Spendenkonto Ukraine

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ

IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Grund: Hilfe für Ukraine