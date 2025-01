Unesco-Anerkennungen in Südtirol: Alle Infos auf neuer Webseite

Von: luk

Bozen – Seit kurzem informiert ein neues Webportal des Landes zu den Unesco-Anerkennungen in Südtirol. Darin finden sich umfassende Informationen zum Dolomiten Unesco Welterbe, aber auch zu den anderen Unesco-Anerkennungen, die es in Südtirol gibt: Dazu zählen etwa die Aufnahme in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Technik des Trockensteinmauerns, der Transhumanz (Schnalstal, Passeiertal), des Alpinismus und der Traditionellen Bewässerung (Obervinschgau), aber auch die Eintragung der Stadt Bozen als Unesco-Kreativstadt für Musik oder der Unesco-Lehrstuhl an der Eurac Research in Bozen.

“Das neue Unesco-Portal der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung soll das Wissen und das Verständnis für die komplexe Welt der Unesco und für die Bedeutung dieser Auszeichnungen fördern”, unterstreicht Abteilungsdirektorin Virna Bussadori. “Unesco-Anerkennungen dienen nicht dem Schutz, sondern bescheinigen einen außergewöhnlichen Status auf globaler Ebene, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen müssen.” In diesem Sinne sei das Landesgesetz 13/2023 zur koordinierten Führung der Unesco-Programme auf Landesebene eine wichtige Unterstützung, um die Verwaltung der Anerkennungen zu verbessern und neue Bewerbungsideen zu unterstützen.

In Bezug auf das Dolomiten Unesco Welterbe verfolgt der neue Web-Auftritt das Ziel, die lokale Bevölkerung zu informieren und miteinzubeziehen. “Der Schutz und die nachhaltige Entwicklung dieses Berggebietes kann nur gemeinsam gelingen”, unterstreichen Marcella Morandini, Sonderbeauftragte Unesco, und Elisabeth Berger, Koordinatorin Dolomiten Unesco Welterbe in der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung. “Dazu müssen wir uns der weltweiten Einzigartigkeit dieses Gebiets bewusst sein und das muss sich im Umgang mit dieser außergewöhnlichen Natur widerspiegeln.” Im Bereich Unser Welterbe für Sie des Portals finden sich daher viele Informationen zu aktuellen Initiativen mit den Bergführern und Wanderleitern, den Alpen- und Tourismusvereinen, aber auch didaktische Materialien für verschiedene Schulstufen.

Bewerbungen für Unesco-Anerkennungen

Seit 1. Jänner 2025 findet der Leitfaden für neue Bewerbungsprojekte für Unesco-Anerkennungen Anwendung, den die Landesregierung Mitte November auf Vorschlag von Landesrat Peter Brunner genehmigt hat (LPA hat berichtet). Projekte können von den Abteilungen des Landes Südtirol, den Südtiroler Gemeinden sowie Vereinen und Organisationen ohne Gewinnabsicht, die über einen Sitz, eine Außenstelle oder operative Einrichtungen auf dem Landesgebiet verfügen, vorgeschlagen werden.