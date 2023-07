Unternehmen auf der Suche nach Talenten können sich Plätze sichern

Bozen – Eine Karrieremesse, die dem Brain Drain entgegenwirkt: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es für Unternehmen in der Region (und darüber hinaus) erneut die Möglichkeit, auf der Carrer Fair der unibz neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Die Karrieremesse findet am 13. Oktober am Campus Bozen statt. Unternehmen, die mit einem Stand vertreten sein möchten, können sich ab sofort anmelden.

Die Karrieremesse bietet sowohl lokalen als auch internationalen Unternehmen, Institutionen und Verbänden die Möglichkeit, sich Absolventen und Absolventinnen sowie Studierenden zu präsentieren und gezielt Kontakte zu Nachwuchstalenten zu knüpfen. Neben möglichen Arbeitsstellen und Jobs werden an den Messeständen auch praxisnahe Themen für Abschlussarbeiten verhandelt. Die Karrieremesse der unibz bietet daher eine einzigartige Plattform, um hochqualifizierte Talente mit Unternehmen in Kontakt zu bringen, die sie zu schätzen wissen.

Unternehmen können sich ihren Messestand nun sichern: die Anmeldung für die Karrieremesse startet am 24. Juli 2023 und ist ganz einfach. Es reicht, das Anmeldeformular, das sich auf der Webseite https://www.unibz.it/de/home/companies-and-partnerships/internships-and-job-placement findet, per E-Mail an den Praktika- und Jobservice der unibz zu senden. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind – insgesamt 70, davon 20 für Unternehmen die an Profilen der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, der Fakultät für Design und Künste sowie den Studiengängen Kommunikations- und Kulturwissenschaften und Angewandte Linguistik interessiert sind – empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Während der Karrieremesse haben sowohl Bewerber als auch potenzielle Arbeitgeber die Möglichkeit, einander persönlich kennenzulernen und eine berufliche Beziehung anzubahnen, indem sie über berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Der direkte Kontakt zwischen Unternehmen und potenziellen Mitarbeitern schafft eine dynamische Stimmung, die laut den Erfahrungen der vergangenen Ausgabe die Karrierechancen der Teilnehmenden erheblich verbessert. An der Karrieremesse nehmen Studierende auf der Suche nach Praktika sowie Studienabgänger teil, die in den Arbeitsmarkt einsteigen oder den Job wechseln wollen. Mit dabei sind nicht nur Studierende oder Absolventen der Freien Universität Bozen, sondern auch anderer Universitäten. Da viele der teilnehmenden Unternehmen und Institutionen ihren Sitz in Südtirol haben, ist die Messe auch eine konkrete Maßnahme gegen den Brain Drain und den Mangel an hochqualifiziertem Personal in Südtirol.

„Als Praktika- und Jobservice freut es uns besonders, einen solch direkten Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern anzubieten”, erklärt Iris Tappeiner, Leiterin der Dienststelle an der unibz. „Gleichzeitig bietet die Karrieremesse Unternehmen die Möglichkeit, kompetente und motivierte Mitarbeiter zu finden. Wir sind bestens vorbereitet, die tollen Ergebnisse der letzten Ausgabe zu wiederholen und berufliches Networking zu fördern.”