Unternehmen Top, Aufholbedarf bei E-Government und Infrastrukturen

Bozen – Die Südtiroler Unternehmen liegen italienweit an erster Stelle, was die Integration digitaler Technik betrifft. Aufholbedarf hat die Provinz Bozen aber in den Bereichen E-Government, Infrastrukturen und Humankapital. Dies geht aus einer Analyse der Banca d’Italia hervor, die den Index der Digitalisierung in den italienischen Regionen berechnet hat.

„Die Forschungsarbeit der Banca d’Italia bestätigt die starke Innovationsbereitschaft unserer Unternehmen“, so der für Digitalisierung zuständige Vize-Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Klaus Mutschlechner. „Die Investitionen in Industrie 4.0, Innovation und Digitalisierung sind auch in der Pandemie nicht unterbrochen worden, im Gegenteil, einige Veränderungen wurden dadurch beschleunigt. In Zukunft wird noch mehr Einsatz in diesem Bereich nötig sein. Die Anstrengungen der Unternehmen müssen aber von den ebenso wichtigen Bemühungen des öffentlichen Sektors und des Ausbildungssystems begleitet werden“, so Mutschlechner.

Großen Aufholbedarf hat Südtirol im Bereich der Infrastrukturen: Bei der Breitbandanbindung scheint Südtirol unter den schlechtesten Regionen Italiens auf, so Bankitalia. „Der PNRR stellt wichtige Finanzierungen für den Ausbau des Breitbandnetzes zur Verfügung: Diese Chance muss unbedingt genutzt werden, um eine moderne und effiziente Infrastruktur aufzubauen, die in ganz Südtirol Unternehmen und Bürgern einen Zugang zu gleichwertigen Bedingungen ermöglicht“, unterstreicht Mutschlechner.

Ebenso strategisch ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. „Dies ist ein ausschlaggebender Schritt, um Abläufe zu vereinfachen und die laufenden Ausgaben einzudämmen“, erklärt der Vizepräsident des Unternehmerverbandes. Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist die Vereinheitlichung der öffentlichen Datenbanken, um zu vermeiden, dass Bürger und Unternehmen immer wieder Daten und Informationen einpflegen müssen, über die die öffentliche Verwaltung bereits verfügt.

Abschließend unterstreicht Mutschlechner die Bedeutung der Bildung: „Im Zentrum der Digitalisierungs- und Innovationsprozesse stehen immer die Menschen und ihre Kompetenzen. Südtirol hat noch ein starkes Entwicklungspotential bei der Anzahl an Akademikern, insbesondere im technisch-wissenschaftlichen Bereich. Die ständige Zusammenarbeit mit den Schulen und der Universität trägt erste Früchte und in Zukunft wünschen wir uns, dass immer mehr Jugendliche, insbesondere Mädchen, sog. STEM (science, technology, engineering and mathematics) Fächer für ihre Ausbildung wählen.“