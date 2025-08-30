Unternehmerverband Südtirol: Stahlwerke Valbruna sind strategisch

Von: lup

Bozen – Die Stahlwerke Valbruna in Bozen sind ein Beispiel für ein innovatives Unternehmen mit einer für Italien strategischen Produktion, wie der Minister für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, kürzlich betonte. Die Fortführung ihrer Tätigkeit ist daher eine Angelegenheit von nationalem Interesse.

“Die innovative Produktion von Spezialstählen für die Bereiche Verteidigung, Medizin und Luft- und Raumfahrt ist von grundlegender Bedeutung für den Erhalt der europäischen Unabhängigkeit in diesen sensiblen und wichtigen Bereichen. Der erhebliche Mehrwert für unser Land ist durch die Hunderte von hochqualifizierten und gut bezahlten direkten Arbeitsplätzen und die zahlreichen damit verbundenen Tätigkeiten, sowie das erwirtschaftete Steueraufkommen gegeben”, so Urso.

Der Unternehmerverband Südtirol erachte es deshalb als strategisch, dass die Landesregierung alles unternimmt, um die Fortführung der Tätigkeit der Stahlwerke Valbruna in Bozen zu sichern.