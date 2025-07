Unterstützte Kommunikation: Reden ohne Wörter

Von: Ivd

Bozen – Das Landesamt für Beratung der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion bietet seit geraumer Zeit nicht nur Informationen, sondern auch Weiterbildungen für das pädagogische Personal des Kindergartens, das Lehrpersonal und die Mitarbeiter für Integration zum Thema Unterstützte Kommunikation UK an. Unterstützte Kommunikation steht für alle alternativen Möglichkeiten, sich zu verständigen und ist für nicht – oder kaum sprechende Menschen, die ohne Kommunikationshilfen in völlige Abhängigkeit geraten. Auch einige Kinder und Jugendliche in den Kindergärten und Schulen Südtirols sind auf diese Art der Unterstützung angewiesen.

Die Workshops, gestaltet von Raphael Donati, einem jungen Mann ohne Lautsprache, geben Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation und fördern die Teilhabe der Betroffenen am gesellschaftlichen Leben. Raphael Donati hat im vergangenen Schuljahr an zehn Schulen der verschiedenen Schulstufen im ganzen Land Workshops zu Unterstützter Kommunikation gehalten. Begleitet und unterstützt wurde er dabei von Marina Kuppelwieser, Mitarbeiterin der Pädagogischen Abteilung.

Raphael Donati leistet wertvolle Aufklärungsarbeit und bringt den Menschen näher, was es bedeutet, nicht sprechen zu können. Er verständigt sich mittels seines Kommunikationsgeräts, einem Tablet mit Computerstimme, und kommuniziert über Mimik und Gestik, mit einer Buchstabentabelle und seinen körpereigenen Gebärden. Für die Teilnehmer waren die Workshops eine große Bereicherung für die gesamte Schulgemeinschaft, auch, weil sie eine neue Art der Kommunikation kennenlernen konnten.

Die Pädagogische Abteilung bietet außerdem Online-Beratungen für Interessierte an. Als Unterstützung für die Bildungsarbeit baut das Landesamt für Beratung als Teil der Pädagogischen Abteilung zusätzlich eine Material- und Linksammlung zum Thema UK auf. Die Sammlung steht allen interessierten Lehrpersonen, Mitarbeitern für Integration und dem pädagogischen Personal des Kindergartens zur Verfügung. Diese Angebote werden durch einen Teams-Kanal ergänzt. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Pädagogischen Abteilung.

Ein ausführliches Interview mit Raphael Donati zu Unterstützter Kommunikation ist auf INFO digital unter diesem Link.