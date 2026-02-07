US-Börsen-Rekord: Dow Jones erstmals über 50.000 Punkten

Von: APA/dpa-AFX

Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.027 Punkten.

Auch die anderen wichtigen US-Börsenindizes konnten am Freitag zulegen: Der deutlich mehr Aktien als der Dow umfassende S&P-500 stieg um 1,8 Prozent auf 6.919,16 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 1,9 Prozent auf 22.973,29 Punkte zu.

Risikobereitschaft nach Gold- und KI-Sorgen zurück

An den Börsen kehrte zum Wochenschluss die Risikobereitschaft wieder etwas zurück, nachdem die abgelaufene Woche weitgehend von Vorsicht geprägt war. Die Kurskorrekturen der Edelmetalle hatten für Unsicherheit gesorgt, zudem hinterfragen Anleger zunehmend die Megainvestitionen in den KI-Boom. Auch gelten einige Softwarekonzerne und Beratungsfirmen mittlerweile als potenzielle Opfer der KI-Technologien. Entsprechend waren zuletzt wieder klassische Industriewerte gefragt, wovon der Dow Jones stärker profitierte als andere Indizes. Aber auch bei einigen Tech-Werten griffen Anleger wieder zu und nutzten die jüngsten Kursverluste für Einstiege, hieß es.

Gesucht waren vor allem die Profiteure der erwarteten KI-Investitionen. Die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia lagen etwa mit einem Plus von gut 7 Prozent ganz oben im Dow. Auch andere Chipfirmen konnten deutlich zulegen. Amazon-Aktien büßten hingegen knapp 7 Prozent ein, nachdem der Konzern geplante Investitionen in Höhe von 200 Mrd. Dollar in KI, Chips, Robotik und Satelliten angekündigt hat.

Experten trauen Dow weitere Anstiege zu

Experten trauen dem Dow Jones für heuer weitere Anstiege zu. Bereits seit Jahren treiben die robuste US-Wirtschaft, die sprudelnden Unternehmensgewinne und nicht zuletzt das billige Geld der Notenbank den Dow Jones in immer höhere Sphären. Dabei fielen die 10.000er-Marken in immer kürzeren Zeitabständen. Analysten zufolge könnte der Dow in diesem Jahr noch weiter Boden gut machen, auch wenn die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump weiter für Unruhe sorgen dürfte.

Aus marktpsychologischer Sicht könnte allein schon die Tatsache, dass der Dow den magischen Wert von 50.000 Punkten geknackt hat, erst einmal für weiter steigende Kurse sorgen – ungeachtet der fundamentalen Wirtschaftsdaten. “Runde Marken wirken, weil Menschen in Mustern denken und unser Gehirn Abkürzungen liebt”, erklärte Roland Schmack von der Vermögensverwaltung Meine Werte in Münster.

Analyst: US-Wirtschaft in herausforderndem Umfeld erstaunlich robust

Experten sehen gleichwohl auch einige handfeste Argumente, die für weitere Gewinne an den US-Börsen sprechen. Zweifellos stehe der US-Aktienmarkt derzeit vor einigen Herausforderungen, schrieb etwa Stefan Braun, Globaler Leiter Systematische Strategien bei dem Vermögensverwalter Oddo BHF. Der Experte verwies unter anderem auf geopolitische Spannungen, sich verändernde Handelsdynamiken und Anzeichen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. Doch trotz dieser Herausforderungen zeige sich die US-Wirtschaft im weltweiten Vergleich weiterhin beeindruckend widerstands- und anpassungsfähig.

Für eine Abkehr von US-Aktien wäre es daher verfrüht, fuhr Braun fort und ergänzte: “Die amerikanische Wirtschaft wird weiterhin getragen von einem großen, diversifizierten Binnenmarkt und einem starken Dienstleistungssektor.” Die Politik trage mit den jüngsten fiskalpolitischen Maßnahmen und gezielter Deregulierung dazu bei, externe Belastungen abzufedern. Zudem dürfte die lockere Geldpolitik der US-Notenbank noch für einige Zeit ein vorteilhaftes Börsenumfeld schaffen.

Skeptischer äußerte sich Nelson Yu, Leiter Aktien beim Research- und Investment-Management-Unternehmen AllianceBernstein. Er sieht den US-Aktienmarkt mit Gegenwind unter anderem durch hohe Bewertungen konfrontiert. “Trotz der Underperformance gegenüber den Nicht-US-Märkten im vergangenen Jahr bleiben US-Aktien im globalen Vergleich teuer”, mahnte der Experte.