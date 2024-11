US-Notenbank senkt Leitzinsen erneut

Von: APA/dpa-AFX/Reuters

Die US-Notenbank Fed hat nach den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten ihre Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Spanne der Leitzinsen wird auf 4,50 bis 4,75 Prozent reduziert, gab die Fed am Donnerstag in Washington bekannt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Bankvolkswirte hatten die Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt überwiegend erwartet. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, der US-Arbeitsmarkt habe sich insgesamt abgekühlt.

Mitte September hatte die Fed die Leitzinsen noch um 0,50 Punkte gesenkt. Dies war die erste Verringerung seit der großen Inflationswelle gewesen.

Die Inflationsrate war im September auf 2,4 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 hatte diese zeitweise noch gut neun Prozent betragen. Die Rate liegt derzeit aber noch über dem von der Fed angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent.

Die Zinssitzung fand ausnahmsweise an einem Donnerstag statt. Sie wurde wegen der US-Präsidentschaftswahlen um einen Tag verschoben. Der Wahlsieg von Donald Trump dürfte auch zum Thema bei der Pressekonferenz mit Powell werden.