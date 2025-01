US-Präsident Trump gab milliardenschweres KI-Projekt bekannt

Von: APA/Reuters/AFP

US-Präsident Donald Trump hat den Start eines Infrastrukturprojekts zur Künstlichen Intelligenz (KI) namens “Stargate” bekannt gegeben, das Investitionen von “mindestens” 500 Milliarden Dollar (ca. 479,6 Milliarden Euro) nach sich ziehen soll. Das Geld werde in “KI-Infrastruktur in den USA investiert”, sodass schnell mehr als 100.000 Arbeitsplätze entstünden, sagte Trump am Dienstag in Washington.

Der Republikaner machte die Ankündigung im Beisein des Chefs des KI-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, des Chefs des japanischen Softbank-Konzerns, Masayoshi Son, sowie des Oracle-Chefs Larry Ellison. Die Oracle-Aktie legte nach der Veröffentlichung der Berichte im Verlauf an der Wall Street zunächst um sechs Prozent zu. Auch die Titel von anderen Unternehmen mit starkem KI-Geschäft wie Nvidia stiegen.

Seit der Einführung des KI-Chatbots ChatGPT durch OpenAI im Jahr 2022 sind die Investitionen in die Technologie sprunghaft gestiegen. Diese erfordert eine leistungsfähige Hardware mit möglichst spezialisierten Rechenzentren, die wiederum einen enormen Energiehunger mit sich bringen. Im Mai sagte das Electric Power Research Institute voraus, dass Datenzentren bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu neun Prozent der Stromerzeugung der USA benötigen könnten. Damit würde sich ihr Verbrauch mehr als verdoppeln. Der ehemalige Präsident Joe Biden unterzeichnete Mitte Jänner als eine seiner letzten Amtshandlungen einen Erlass, um die Stromversorgung von KI-Rechenzentren zu sichern.