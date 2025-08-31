US-Regierung setzt Zoll-Verhandlungen nach Urteil fort

Von: APA/Reuters

Die US-Regierung setzt ihre Handelsgespräche trotz des Urteils eines US-Berufungsgericht in Washington gegen die meisten Zölle von Präsident Donald Trump fort. “Unsere Handelspartner arbeiten bei den Verhandlungen weiterhin sehr eng mit uns zusammen”, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag. “Die Leute treiben ihre Geschäfte voran, ungeachtet dessen, was dieses Gericht sagen mag”, sagte Greer dem Sender Fox News.

Das am Freitag getroffene Urteil betrifft im Februar auferlegte Zölle gegen China, Kanada und Mexiko sowie sogenannte reziproke Zölle vom April. Trump kündigte an, den Fall vor den Obersten Gerichtshof der USA zu bringen. Das Berufungsgericht setzte die Wirkung seines Urteils bis zum 14. Oktober aus, um Einsprüche zu ermöglichen. Der republikanische Präsident hat Zölle in seiner zweiten Amtszeit zu einer wichtigen Säule der US-Außenpolitik gemacht, um politischen Druck auszuüben und Handelsabkommen neu zu verhandeln. Auch die Europäische Union und damit Deutschland als Exportnation sind davon betroffen.