USA und Indien wollen Handel verdoppeln

Von: APA/Reuters

Die USA und Indien wollen ihren bilateralen Handel bis 2030 auf 500 Milliarden Dollar verdoppeln. Dies kündigte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Donnerstag (Ortszeit)bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Washington an. Man werde vor allem in den Bereichen künstliche Intelligenz und Halbleiter zusammenarbeiten und sich auf den Aufbau starker Lieferketten für strategische Mineralien konzentrieren.

US-Präsident Trump sagte auf der Pressekonferenz, Indien habe eine Senkung der Zölle auf US-Waren angekündigt. Zudem werde Indien mehr amerikanisches Öl und Gas importieren, um das Handelsdefizit zwischen den beiden Ländern auszugleichen. Die USA würden ab diesem Jahr auch ihre Waffenverkäufe an Indien erhöhen. “Wir werden die Verkäufe von Militärgütern an Indien um viele Milliarden Dollar erhöhen. Wir bereiten auch den Weg für die Lieferung von F-35-Tarnkappen-Kampfflugzeugen an Indien”, sagte Trump. Trump erwähnte keinen Zeitplan dafür. Die Abwicklung des Verkaufs militärischer Spitzentechnologie wie des Tarnkappenjets F-35, dauert in der Regel Jahre.

Russland ist seit Jahrzehnten der wichtigste Waffenlieferant Indiens, des größten Waffenimporteurs der Welt. Russische Kampfjets sind Teil der indischen Militärflotte. Moskaus Exportfähigkeit ist jedoch durch den Krieg in der Ukraine beeinträchtigt worden. Ein russischer und ein indischer Beamter hatten am Dienstag berichtet, Russland habe angeboten, sein Tarnkappen-Kampfflugzeug Sukhoi Su-57 der fünften Generation für die indische Luftwaffe in Indien herzustellen.