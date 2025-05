Verbesserung außerklinischer Sauerstoffversorgung

Von: Ivd

Bozen – Man kennt die Szene aus vielen Filmen: Kurz vor der Narkose setzt das medizinische Personal dem Unfallopfer rasch eine Atemmaske auf. Damit beginnt die sogenannte Prä-Oxygenierung – die Lunge wird mit Sauerstoff gefüllt, um in den ersten Minuten nach Narkoseeinleitung ausreichend Reserven zu haben. Gerade in Notfallsituationen, etwa im Rettungswagen oder Hubschrauber, kann diese Maßnahme Leben retten, weil sie das Risiko einer Hypoxämie – eines gefährlichen Sauerstoffmangels im Blut – deutlich senkt. Außerhalb des Krankenhauses kommt dafür fast immer eine Gesichtsmaske zum Einsatz. Eine experimentelle Studie von Eurac Research zeigt nun: Es geht auch anders – und sogar besser. Veröffentlicht wurde die Untersuchung im renommierten Fachjournal JAMA Network Open.

„Beim Einleiten einer Narkose und der anschließenden Intubation kommt es bei etwa jeder fünften Patientin oder jedem fünften Patienten zu einer Hypoxämie – ein Zustand, der im schlimmsten Fall zu Hirnschäden oder einem Herzstillstand führen kann“, erklärt Simon Rauch, Arzt und Forscher am Institut für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research. „Im Krankenhaus wird die Prä-Oxygenierung üblicherweise mit Beatmungsgeräten durchgeführt – effektive, jedoch für den Einsatz in präklinischen Situationen unhandliche und sperrige Instrumente. Deshalb haben wir die aktuell gängigen Sauerstoff-Gesichtsmasken mit einem Beatmungsbeutel verglichen, der zusätzlich mit einem sogenannten PEEP-Ventil ausgestattet ist. Dieses Ventil sorgt dafür, dass die Lungenbläschen beim Ausatmen offen bleiben und ein verbesserter Gasaustausch ermöglicht wird.“ An den experimentellen Tests in den Ambulatorien von Eurac Research nahmen 53 Freiwillige teil – darunter normalgewichtige Erwachsene, übergewichtige Personen sowie Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. „Wir haben festgestellt, dass der Beatmungsbeutel mit PEEP-Ventil eine deutlich größere Sauerstoffreserve in der Lunge aufbaut – fast 50 Prozent mehr als die üblich verwendete Sauerstoffmaske“, berichtet Simon Rauch. „Es war wichtig, auch Kinder und übergewichtige Probanden zu untersuchen“, ergänzt Giulia Roveri, Ärztin und Erstautorin der Studie. „Sie verfügen über geringere Lungenreserven, verbrauchen aber gleichzeitig mehr Sauerstoff. Deshalb ist die Prä-Oxygenierung vor einer Narkose für sie besonders wichtig.“ Es war das erste Mal, dass Eurac Research medizinische Tests mit Kindern durchgeführt