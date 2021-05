Vergabeagentur sucht Statistikinspektor oder Statistikinspektorin

Bozen – In der Vergabeagentur des Landes ist eine Stelle als Statistikinspektor oder Statistikinspektorin zu besetzen. Um Teilnahme am Wettbewerb kann bis 7. Juni angesucht werden.

Wer ein mindestens vierjähriges Studium der Statistik, der Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie, der Mathematik oder der Informatik abgeschlossen hat und über den Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemals A) beziehungsweise die Ladinischprüfung C1 verfügt, sofern er Ladiner ist, kann am öffentlichen Stellenwettbewerb teilnehmen, über den die Landespersonalabteilung eine Vollzeitstelle als Inspektor beziehungsweise Inspektorin für Statisik unbefristet besetzen will.

Die ausgeschriebene Stelle ist in der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge AOV für das Informationssystem der öffentlichen Verträge (ISOV) mit Dienstsitz in Bozen angesiedelt. Für die Stelle besteht kein Sprachgruppenvorbehalt. Wer das Wettbewerbsverfahren für sich entscheidet, ist dazu verpflichtet, die Stelle an der zugewiesenen Organisationseinheit mindestens drei Jahre lang beizubehalten. Drei Jahre gültig ist die über den Wettbewerb erreichte Eignung.

Um Teilnahme am Stellenwettbewerb kann bis zum 7. Juni 2021 (12.00 Uhr) per zertifizierter Mail an personalaufnahme. assunzionipersonale@pec.prov. bz.it oder mittels regulärer Mail an Personalaufnahme@provinz. bz.it angesucht werden.

Weitere Informationen gibt es auf den Webseiten des Landes zum Personal unter Wettbewerbe (www.provinz.bz.it/personal/ themen/aufnahme-wettbewerbe- wettbewerbe.asp) sowie im Amt für Personalaufnahme (E-Mail: Carla.Vargiu@provinz.bz.it – Tel: 0471 412118).