Vetzan informiert sich über die Rentenbestimmungen

Vetzan – Der SVP-Ortsausschuss von Vetzan hat am 22. November 2022 zu einem Informationsabend zum Thema „Rentenbestimmungen“ geladen, bei dem der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler referierte. Diese Veranstaltung wurde vom Ortsausschuss Vetzan organisiert und erfreute sich reger Teilnahme.

Die Themen rund um die Rentenbestimmungen stoßen immer auf großes Interesse. Auch in Vetzan wollte man sich über die neusten Entwicklungen informieren und deshalb lud der Ortsausschuss den Landtagsabgeordneten und Rentenexperten Helmuth Renzler zu einem Informationsabend im Vereinshaus von Vetzan ein. Renzler beleuchtete in seinem Impulsreferat die allgemeinen Regelungen der Bereiche Rente und Pensionierung. Es wurde unter anderem darüber diskutiert, ob die Renten in Zukunft noch sicher sind und wie es mit den heute Berufstätigen aussieht.

„Zunächst wurden die allgemeinen Bestimmungen zu den Themen Rente und Pensionierung erläutert. Dann wurde das Hauptaugenmerk auf die Neuigkeiten für Rentner und Pensionisten auf Staats- und Landesebene sowie auf die Vorhaben der römischen Regierung gelegt. Auch die Möglichkeiten des Rentenjahre-Nachkaufs kommen bei diesen Vorträgen immer zur Sprache“, erläutert der Referent Helmuth Renzler.

Gut besuchte Veranstaltung und großes Interesse

Nach Beendigung des Referats wurden die Fragen der Anwesenden besprochen. Aufgrund vieler Fragen der Anwesenden zog sich die Veranstaltung in die Länge und endete erst nach etwa zweieinhalb Stunden. Die rege Diskussion mit dem Publikum verdeutlichte einmal mehr die Wichtigkeit dieses Themas.

„Bei solchen Gelegenheiten wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, frühzeitig an eine private Absicherung der Altersvorsorge zu denken. Deshalb wird auch immer wieder insbesondere an die Jugendlichen appelliert, sich bereits heute Gedanken über ihre Rente zu machen und sich über die Möglichkeiten zu informieren“, betont Helmuth Renzler, der sich von der Organisation dieser Veranstaltung und vom Interesse der Anwesenden angetan zeigt und den Gastgebern und den Anwesenden ein großes Lob und seinen Dank ausspricht.