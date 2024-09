“Vielfalt offen begegnen, individuelle Fähigkeiten fördern”

Von: mk

Bozen – Der Vielfalt offen begegnen, als Gesellschaft ebenso wie als Schule: diese Grundeinstellung hat der Generalrat des Unternehmerverbandes in seiner letzten Sitzung erneut unterstrichen. Der Zugang dazu ist sicher die Einbindung und Inklusion aller Kinder. Aufgabe der Schule müsse es sein, allen Kindern eine optimale Sprach – und Wissensvermittlung zu garantieren und sie in ihren individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu unterstützen, so der Generalrat.

Das Südtiroler Bildungssystem hat als zentrale Aufgabe, die Kinder in einer der drei Landessprachen – Deutsch, Italienisch, Öadinisch – zu unterrichten und die Sprachkenntnisse zu fördern.

„Der Vorschlag der Direktorin der Bozner Goetheschule war ein Hilfeschrei, um auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen und eine Lösung zu finden. Diesen Hilfeschrei müssen wir aufgreifen. Wir sind gemeinsam gefordert, beste Sprachkenntnisse und das Einbinden aller sicherzustellen“, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch.

Lösungsansätze könnten zum Beispiel klassenübergreifende Fördergruppen sein, die auf den Wissenstand der Kinder eingehen und sie gezielt fördern, ein verpflichtendes sowie ein darüberhinausgehendes zusätzliches freiwilliges Kindergartenjahr für Kinder, die keiner der Landessprachen mächtig sind. Mit diesem Vorschuljahr könnten sie sozusagen Sprache und Kultur spielerisch erlernen. Dabei gilt es, das Verbindende, und nicht das Trennende, in den Mittelpunkt zu stellen“, so Oberrauch.

„Eines ist sicher: wir müssen in die Schule und die Bildung unserer Kinder verstärkt investieren, und zusätzliche Sprachlehrerinnen und -lehrer zur Verfügung stellen. Dazu gehört auch, die Lehrkräfte angemessen zu entlohnen und für die ihnen zustehende gesellschaftliche Anerkennung zu sorgen. Sie sind es, die unsere Kinder für die Zukunft vorbereiten. Investitionen in Bildung sind die beste Investition in die Zukunft und ermöglichen unserem Land, unsere Wohlfahrt zu bewahren und abzusichern“, so Oberrauch.